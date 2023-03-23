中共挖台灣邦交國 陸委會民調：8成4民眾不認同

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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會今天公布「民眾對當前兩岸關係之看法」例行民調結果顯示，中共長期經濟利誘台灣友邦與台斷交、阻礙台灣參與國際，84.3%受訪民眾對此作為不認同。

大陸委員會23日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上公布今年度第一次例行民調結果顯示，台灣民意肯定政府交流政策措施，對於中共政治、軍事及外交等脅迫施壓表達堅決反對。

調查結果顯示，83.7%受訪民眾贊成兩岸COVID-19疫後恢復健康有序交流；79.6%支持恢復兩岸空運、客運和申請包機航點等作法；80.1%支持開放小三通客運中轉；78.6%民眾同時支持對中國大陸人士來台加強安全管理。

對於中共長期透過經濟利誘台灣邦交國與台斷交，阻礙台灣參與國際，84.3%民眾不認同這種作法。

針對兩岸關係，高達88.9%民眾傾向「廣義維持現狀」。對於中共提出「一國兩制」，將台灣看作地方政府及特別行政區，中華民國將不再存在，83.6%表示不贊成；85.1%民眾支持政府強調台灣的未來及兩岸關係發展由台灣2300萬人決定。

近期中共強調要貫徹所謂「解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」等，75.5%民眾表示不認同；僅有12.0%表示認同，其他則為無意見。72.1%民眾同意「中共軍機持續在台灣周邊區域活動已危害台海及區域安全穩定」的表述。

「民眾對當前兩岸關係之看法」調查是由陸委會委託政治大學選舉研究中心執行。在今年3月16至20日期間，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1072份，信賴度為95%，抽樣誤差在正負2.99%。（編輯：楊昇儒）1120323