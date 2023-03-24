台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）宏都拉斯擬與中國建交，傳出肇因是台灣曾拒庇護現任宏國總統卡斯楚。當時駐宏大使賴建中透露「實情恰相反」，台灣是卡斯楚家族遭政變時，少數頂住壓力伸出援手的國家，「我們已盡最大善意與努力」。

現任宏國總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，或譯卡蕬楚）的丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）2009年任總統時遭逢政變，家庭成員四處尋求政治庇護，其中大女兒一家曾到當時的駐宏大使賴建中官邸居住。

前立委蔡正元昨天在臉書指控，台北當時曾以電報下令，只能庇護卡斯楚女兒，不得庇護卡斯楚，影射如今台宏斷交是咎由自取。

面對台宏邦誼生變下的種種流言，已退休的賴建中今天接受中央社專訪還原過程。他表示，2009年宏國政變發生後，卡斯楚身懷六甲的大女兒、女婿帶著2歲多的唯一孫女到他官邸尋求政治庇護，當時是第一夫人的卡斯楚與小兒子則在美國大使官邸獲得政治庇護，從未有「台灣拒絕庇護卡斯楚」一事。

賴建中說，宏國當年爆發政變局勢極其突然，他致電時任外交部長歐鴻鍊緊急通報時，歐第一時間問他是否能確認已是政變，他回覆「第一家庭懷孕的大女兒已攜家帶眷逃到他官邸」，當時政局後續發展仍不明朗，但以人道理由台灣應予庇護。

賴建中說，他當時跟美國駐宏大使交情很好，兩人分別收留卡斯楚家族部分家人，有「分散風險」考量，卡斯楚起初幾乎天天到他官邸探視懷孕女兒，順便在他家用餐，卡斯楚還曾打趣說「台灣菜比美式食物好吃」，互動非常良好。

賴建中表示，隨著宏國革命派成立的新政府愈加強勢，他曾提醒卡斯楚注意安全，「不要過度暴露與台灣的關係」，卡斯楚才較少公開到他官邸走動，但卡斯楚另位小女兒一度需避難時，卡斯楚也曾在未知會狀況下，直接帶她到賴建中家短暫居住1、2天，顯示當時雙方信任關係良好。

卡斯楚小女兒秀瑪菈．賽拉亞（Xiomara Zelaya）現為國會外委會主席，是昨天隨宏國外長到中國談建交的團員之一。

賴建中回憶，政變時宏國局勢兵荒馬亂，多國大使立刻撤離，以確保人身安全並避免在新舊政府間表態，因壓力太大，一位台灣女性館員甚至情緒崩潰，他一面需設法周旋在新舊政府間，不要得罪任一方，一面還要速發電報給台北，協助出現情緒問題的館員平安離開，過程相當艱辛。

賴建中說，當時宏國新政府希望台灣表態承認政權合法性，一直叫他去總統府拍照或出席活動，台灣與被政變推翻的卡斯楚家人間互動，當然必須低調，但過程台灣確實「盡了最大善意與努力」，卡斯楚家族也曾多次表達感謝，說台灣當時對卡斯楚家族「落井下石」絕對是不實傳言。

賴建中表示，他2011年從宏都拉斯調任駐義大利代表時，出發前禮貌性以電郵告知卡斯楚一家，卡斯楚還開了幾小時的車，堅持親自來向他表達謝意與道別。

賴建中說，卡斯楚一到就把手機拿給他，丈夫賽拉亞在電話中除感謝他，還特別請他向台灣政府轉達誠摯謝意，他立刻用電報正式將此訊息發回外交部，電報都有紀錄可查，足證台灣在過程中對卡斯楚一家可說仁至義盡，如今邦誼生變令人感慨，但不應扭曲歷史或抹殺外交人員在過程中的努力。（編輯：蘇龍麒）1120324