知情人士爆宏都拉斯索天價金援內幕 疑背後有中國操控

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）知情人士今天透露，台宏邦交狀況極不樂觀，外交部13日甫收到宏都拉斯外長致函索討近25億美元天價援助，不待台灣回覆，宏國總統14日就宣布擬與中國建交，足見無意真心與台協商，恐是藉此向中喊價。

宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）14日在推特（Twitter）宣布，已指示外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）尋求與中國建交。外交部迄未收到宏國正式通知斷交的文件，不過雷依納近日接連透過媒體、推特釋放已在安排撤僑等訊息。

知情人士表示，以往中南美國家斷交都隱瞞台灣到最後一刻，宏國此次預告操作方式很不尋常，「背後有濃厚中國操控的影子」，似想藉拉長負面效應，干擾台灣政局，因此對於宏國宣布時機與因應作為，外交部皆已充分沙盤推演。

知情人士表示，卡斯楚去年1月上任後，外交部擬與宏國洽談包含醫療、農業援助的雙邊合作架構，宏國一直推辭不簽，反獅子大開口三條件，包括提供4500萬美元蓋醫院、3.5億美元蓋水壩，及協助償還國債20億美元，宏方同時也向中國索討60億美元，大玩「兩方兜售手法」。

知情人士說，台灣對宏方要求，皆盡量在能力範圍內尋求解決方案，例如設法找其他理念相近國家協蓋水壩，對於宏國對台積欠的4.89億美元貸款，同意協商調整還款方式，也願比照協助瓜地馬拉興建醫院的成功模式來幫助宏國，卻遭宏國外長「已讀不回」。

知情人士說，宏國與中國接觸不斷，多次是透過總統家人、親信與中方在第三地會晤，外交部都有掌握，13日外交部收到一封宏國外長給外交部長吳釗燮的信，信中如「最後通牒」，明確條列三大要求，除3.5億美元水壩、協償國債20億美元，醫院興建費倍增為9000萬美元，總價高達近25億美元。

知情人士表示，不待外交部回應，宏國總統14日就宣布擬與中國建交，讓外交部相當驚訝，評估背後顯有中國操弄因素，外交部召見宏國駐台大使2次，16日也派台灣駐宏大使去溝通，都無正面回應，呈現「明顯警訊」，不過外交部立場仍將「努力到最後階段」。

知情人士坦言，2009年卡斯楚丈夫賽拉亞（Manuel Zelaya）擔任宏國總統時遭到政變，台灣駐宏使館曾政治庇護他懷孕的大女兒，當時宏國第一家庭多次表達感謝，如今「見利忘義」令人遺憾，尤其宏國外長多次放話假消息貶損台灣，作法令人搖頭憤怒。

至於斷交後對雙方各領域關係的影響，知情人士說，台灣在宏國使館是租的，不會發生類似尼加拉瓜沒收館產事件，雙邊自由貿易協定（Free Trade Agreement，FTA）將以保障業者權益為優先考量，處理方式都會有緩衝期，宏國獎學金生處置則會比照往例，讓學生念完該學期，基於人道立場，有時學校、私企業會出面接手。（編輯：楊凱翔）1120322