駁撒錢援外 外交部：太平洋區援款來源台灣只占1%

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）密克羅尼西亞總統透露與台灣談建交與配套援助案，遭在野黨批評政府是「凱子外交」。外交部晚間舉出實際數據澄清，在全球對太平洋國家的援款來源中，澳紐合占5成，美日各占6%、7%，台灣僅占1%。

知情人士向中央社表示，外交部長吳釗燮今年2月確曾應密國總統帕努埃洛（David Panuelo）之邀在第3地會晤，但吳釗燮在會中僅詳述台灣與帛琉、馬紹爾等太平洋友邦的合作模式，絕未以喊價方式承諾金援額度；密國總統所提每年1500萬美元金額，是依常態援外計畫所推估的價值總額。

知情人士指出，雙方此次會談僅初步交換意見，因帕努埃洛即將卸任，吳釗燮會中也向對方坦言，若兩國要進階詳談計劃或簽約，須正式跟密國新政府談判；新政府預計5月選出、7月就職，屆時台灣會持續展現「交朋友的誠心」，希望雙方關係不會「見光死」。

「外交家」（The Diplomat）今天披露帕努埃洛一封信函，信中除揭露中國種種脅迫密國的行徑，也強烈建議密國轉與台灣建交，讓密國可獲得更實質援助。國民黨立委楊瓊瓔今天在立院質詢時質疑，外交部此舉是以金援換外交。

▲美國智庫專家Cleo Paskal在領英網站張貼密克羅尼西亞總統帕努埃洛的信函。

外交部晚間發布新聞稿指出，台灣援外工作向來秉持踏實外交、互惠互助及台灣能幫忙的精神，在尊重及切合夥伴國家需求下，共同推動各項福國利民計畫，絕對不會與中國金援競賽，也不會採取金錢外交。

外交部說明，台灣與太平洋友邦合作領域，以公衛醫療、農漁畜牧、教育合作、技職訓練、潔淨能源為主，另包括防疫、氣候變遷、民生基礎建設工程等，皆獲友邦肯定，和中國不尊重受援國的作法大不同，中國是以賄賂、脅迫等不法手段，提出華而不實計畫，並陷受援國於債務窘境。

外交部表示，依澳洲智庫Lowy Institute「太平洋援助地圖」最新資訊，2008至2020年間，在太平洋地區援助當中，澳洲援款占42%（151.7億美元）、紐西蘭援款占7%（25.3億美元）、美國援款占6%（23億美元）、日本援款占7%（25億美元）、中國援款占9%（33.7億美元），台灣援助金額僅占1%（4.97億美元）。

外交部表示，台灣近一年「政府開發援助」（ODA）經費約3.09億美元，占國民所得毛額0.04%，與聯合國對已開發國家所訂理想標準0.7%仍有相當差距，絕非所謂「凱子外交」，此說法不但有失公允，且忽視台灣長期協助友邦發展的努力與成效。（編輯：林克倫）1120310