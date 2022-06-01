太平洋島國拒與中國達成安全協議 美欲深化關係

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）在太平洋島國拒絕與中國達成一項安全協議後，美國今天承諾給予支持。太平洋島國認為，北京的行動顯示其提出的協議有多麼「不透明」。

法新社報導，中國外交部長王毅與10個太平洋島國昨天未能就安全議題達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議，這對北京而言是一次重大外交挫敗。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申，美國和澳洲一樣，對中國在與太平洋地區磋商時提出的一項「模糊」協定明確表示關切。

普萊斯與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對美、中競爭的語調保持一致，他並未幸災樂禍，只表示太平洋島國做了「自己的主權決定」。

普萊斯告訴記者：「我們致力於繼續深化與太平洋島國夥伴以及印太地區的關係，包括共同努力為我們的人民提供服務。」

普萊斯強調斐濟、薩摩亞和 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 記者提出的擔憂，他們報導了王毅的訪問行程，包括拒絕提問。

普萊斯表示：「當我們談論這些不透明、模糊的交易時，我認為你只需要看看…中國努力掩蓋每一項協議。」

他說，北京「甚至試圖在這些國家，阻止他們的官員面對自家記者」。

中國提出的協議內容包括擴大對太平洋島國警察的培訓、進行敏感的海洋測繪以及取得更多天然資源，而北京將提供數以百萬計美元的金援和自由貿易協定的前景做為回報。中國擁有14億人口，是全球最大市場。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）最近致函其他太平洋島國領袖，警告這項提議「不誠實」，將「確保中國對這些政府的影響力」以及對關鍵產業的「經濟控制」。

路透社報導，美國總統拜登和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天也對中國試圖擴大其在太平洋的影響力表示擔憂。

拜登和阿爾登在白宮會面之際，中國外長王毅正在太平洋島國進行訪問，這讓紐西蘭和美國以及美國在印太地區的盟友和夥伴感到擔憂。

拜登在橢圓形辦公室（Oval Office）對阿爾登說，華府不想對太平洋地區發號施令，而是希望與他們合作。

兩人在會後發表的聯合聲明中，對中國與索羅門群島最近達成的一項安全協議表示擔憂。

聲明說：「一個不認同我們價值觀或安全利益的國家在太平洋建立持久的軍事存在，將從根本上改變這個地區的戰略平衡，並為我們兩國帶來國安隱憂。」

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一位不願透露姓名的美國資深官員說，雙方就太平洋島國面臨的挑戰、如何協助其因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和氣候變遷等問題，以及與太平洋島國領袖進行面對面接觸的必要性進行討論。

他說：「他們也仔細討論與太平洋島國領導人面對面接觸的重要性，以及美國與紐西蘭和其他夥伴密切合作的重要性，我們將繼續努力，更有效地參與太平洋事務。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110601