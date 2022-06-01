CNN：中國侵台或能得逞 但恐付出極為慘重代價

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分析指出，中國軍力超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出慘重的代價。圖為中國海軍遼寧號航空母艦。（中央社檔案照片）

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（中央社首爾1日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）專文分析，中國擁有的軍事設備和武器超越台灣或台灣潛在盟國，因此美國和盟友可能無力阻止中國犯台，但中國若真動手，恐付出極為慘重的代價。

美國總統拜登上任後上週首度出訪亞洲，並對北京當局發出最強烈警告，稱中國一旦對台灣發動攻擊，美國將以軍事力量保衛台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登將中國可能攻擊台灣與俄羅斯入侵烏克蘭一事做比較，這番言論似乎背離華府數十年來在這項議題上所採行的「戰略模糊」政策，且似乎提高美國和中國解放軍之間發生軍事衝突的可能性。

這是拜登上任後第3次發表類似言論，不過和前兩次一樣，白宮隨即出面緩頰，堅稱美方政策從未改變。然而，這無可避免地引發疑問：倘若中國試圖奪取台灣，美國和其盟國有能力阻止嗎？

令人擔憂的答案是：可能無法。分析人士指出，中國擁有的軍隊、飛彈和船艦超過台灣或台灣的潛在支持者，如美國或日本所能帶來的戰鬥力。這意味中國若決心拿下台灣，或許可以辦到。

然而，儘管中國可能獲勝，但任何勝利都將為北京和其對手付出極為慘重的代價。許多分析人士指出，入侵台灣會較二戰法國諾曼第登陸還要危險且複雜。美國政府文件顯示，在長達近3個月的諾曼第戰役中，雙方陣亡、受傷和失蹤人數接近50萬人。

● 海戰

中國具備全世界規模最大的海軍部隊，以及約360艘軍艦，而美軍可部署的戰艦不到300艘。

此外，中國擁有全世界最先進的商船隊、規模龐大的海岸防衛隊，專家表示，非正式與官方結盟的漁船，即海上民兵還有數以百計額外船隻可供北京使用，這些船隻可用於運輸分析家認為中國進行兩棲入侵時所需的數十萬名共軍，而這些部隊需要為數龐大的補給用品。

蘇格蘭聖安德魯大學（University of St. Andrews）戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）說：「中國入侵台灣，對中國海軍來說是一場大屠殺。」

● 航母殺手

被派來保衛台灣的美國海軍，同樣也將遭遇中國海軍在台灣會面臨到的一些問題。

美國海軍將其擁有F-35和F/A-18戰機的航空母艦和兩棲突擊艦視為美國在太平洋的長矛，認為在該地區擁有數量上的優勢。美國總共擁有11艘航母，而中國只有2艘。不過，美軍的航母僅約半數做好隨時戰鬥的準備，而這些航母可能也很脆弱。

● 空中戰爭

航空與軍事新聞網站Flight Global 2022年世界空軍目錄顯示，解放軍擁有近1600架戰機，而台灣只有不到300架。目錄表明，美國擁有超過2700架戰機，但分散世界各地，不像中國的戰機都集中在同一地區。

但是中國即使在空中也會面臨重大難題。

台灣與美方互有協議，美方為台灣提供「刺針」（Stinger）防空飛彈和「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統。根據英國國防情資公司詹氏公司（Janes）今年3月的報告，台灣過去3年也透過一項計畫大量投資自己的飛彈生產設施，待計畫於今年夏天完成時，台灣飛彈生產能力將增為3倍。

● 地面戰爭

首先，解放軍需要找到合宜的登陸點，理想上接近中國大陸本土和台北之類的戰略城市，還要靠近港口和機場設施。專家確認只有14個海灘符合條件，台灣自己很清楚是哪些海灘，工程師耗費數十年時間挖掘隧道和掩體來加以保護。

共軍有可能採行空降方式，但解放軍缺乏傘兵，因此機率不高。

共軍的另一個問題是缺乏戰場經驗。解放軍上一次實際作戰是在1979年，當時中國與越南打了一場短暫的邊境戰爭。

美國「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）說，中國當時「嚴重受挫，算不上是一場非常成功的行動」。

她說：「所以今日的共軍沒有經歷過實戰考驗，若真要攻打台灣，可能蒙受重大損失。」

● 中國發動攻擊的機率為何？

葛來儀認為中國不太可能入侵台灣。葛來儀說：「我認為中國人民解放軍對於能夠奪取和控制台灣缺乏充分信心。解放軍自己也談到自身能力的部分不足之處。」

她說：「顯然，烏克蘭戰爭凸顯了中國可能面臨的一些挑戰，跨越100英里水域發動戰爭肯定要比跨越像俄羅斯與烏克蘭陸地邊境要困難得多。」

葛來儀提到，烏克蘭頑強抵抗可能提供台灣人民為自己土地而戰的理由。

● 有其他選項嗎？

當然，中國人民解放軍除了全面入侵外，還有其他選擇。

美國智庫外交關係協會（CFR）資深研究員卜威爾（Robert Blackwill）與維吉尼亞大學教授澤里可（Philip Zelikow）去年為美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）撰寫的報告寫道，這些選項包括對台灣的外島或本島實施隔離。

他們在報告中寫道：「在隔離的情境下，中國政府將有效控制台灣空中與海上邊界。中國政府會在外海有效展開淨空行動或在空中過濾來襲的船隻和飛機。」

在中國看來，這個選項有個優勢：是否使用武力結束隔離，決定權在美國身上。那麼美國將必須考慮是否要冒險，開啟一場可能會導致無數人喪生的戰爭。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110601