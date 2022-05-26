拜登提軍事防衛台灣 邱國正：自助才會人助

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（中央社記者游凱翔台北26日電）美國總統拜登提到，若北京犯台，美國將軍事防衛台灣。國防部長邱國正今天表示，樂見任何有利台澎防衛作戰的言論及作為，但還是強調，國軍立場是「自助才會人助」，必須做好戰訓本務，勿因此高興、依賴。

國防部、國家中山科學研究院上午以「海空戰力提升特別預算中科院辦理民間釋商之目標及規劃報告」及「中科院現職員工涉及利益衝突迴避之查證情形及策進作為」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告、備質詢，國防部長邱國正、中科院長張忠誠等人列席。

針對拜登提到，若北京發動武力侵略，美國將會動用武力軍事防衛台灣，邱國正會前受訪表示，只要有利台澎防衛作戰，樂見也歡迎任何言論及作為，但他還是強調一句話，國軍立場很簡單，自助才會人助，國軍必須做好自己的戰訓本務，不能因別人一句話就高興、依賴，「國軍不會這樣做」。

邱國正也強調，國軍不是政治氛圍的專家，不能因此隨風起舞，國軍重點就是如何強化戰訓本務，不能因單一言論就改變方向。

針對紐約時報提到要將台灣打造成「豪豬」。邱國正指出，豪豬戰略的名詞是由美國一名海軍軍官提出，這項論調跟台澎防衛作戰契合，但國軍一樣不會照單全收，要做到什麼程度自己要有主張，並衡量自己的能力。

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針對在外離島部署肩射刺針飛彈的可能性，邱國正表示，外離島本身是獨立作戰的範疇，任何能加強自我防衛的武器都會納入考慮，近期大家都很在乎肩射、刺針飛彈，這兩項軍備各有利弊，不能一味在意單一武器就認為天下無敵，進而放棄其他裝備。

針對共軍近期在台海周邊的軍事活動，邱國正指出，中共最近對台灣的動作幾乎沒有停過，有時是因外國在周邊有活動，中共藉機會表達態度，國軍會持續關注。（編輯：翟思嘉）1110526