拜登稱中侵台美將武力防衛 白宮稱對台政策不變

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（中央社東京23日綜合外電報導）美國總統拜登今天稍早表示若中國武力侵略，美國會動用武力軍事防衛台灣。但之後白宮官員表示，對台政策沒有改變。

拜登亞洲行抵達日本。路透社報導，拜登今天表示美國願意動用武力防衛台灣，稱拜登選在就任後首次訪問亞洲期間，為美國反制中國在亞太日漸獨斷而鞏固盟邦支持。

路透社認為拜登這番言論，似乎背離美國目前所謂的戰略模糊政策。

當拜登在日本東京被記者問到，如台灣遭受中國攻擊，美國會否保衛台灣，他回答「會的」。

拜登還說：「這就是我們做過的承諾…我們同意一中政策，也簽署過相關文件，從而據此達成之後各項協議。但（對台）動武以遂行目的這樣的想法就是不當。」

拜登去年10月就防衛台灣發表類似言論。當時白宮發言人事後澄清，拜登並未宣布美方政策有任何改變。

法新社報導，拜登回答時還說「（對台動武）這會打亂整個區域，成為又一類似俄國侵略烏克蘭的行徑」。

拜登在他對美中台議題迄今以來最強烈的談話裡，直接將西方試圖幫烏克蘭擊退俄羅斯入侵，與北京可能藉以得到的教訓做聯繫。

拜登說：「蒲亭為野蠻入侵烏克蘭付出代價是很重要的事，俄國已需為此付出長期代價。這不光關乎烏克蘭，因為中國也正在看西方對俄國施壓會否鬆手。對中國若武力犯台會吃上的代價..我們要傳達何種信號？」他還說中國沒有任何武力奪台的正當性。

拜登認為目前北京應不至武力犯台，但也說「然而這取決於世界表明侵略得付出何種代價的力道有多強」。

「紐約時報」指出，白宮很快就試圖澄清拜登所言傳達出的意涵。白宮匆匆發給媒體一份聲明說：「正如總統所言，我們的政策沒有改變。他重申了我們的一個中國政策及對台海和平穩定的承諾，還重申了根據台灣關係法提供台灣軍事手段以自我防衛的承諾。」（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1110523