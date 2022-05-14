遼寧艦連10天演練 日方：想展現戰力提升

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（中央社東京14日綜合外電報導）日本防衛省統合幕僚監部表示，中國遼寧號航空母艦連10天在太平洋演練艦載機起降，總計超過200架次；防衛省研判共軍想藉此展現航艦作戰執行能力的提升。

共同社中文網報導，遼寧艦從5月3日到12日，一連10天在太平洋演練艦載機起降，總計超過200架次。防衛省已強化警戒，認為遼寧艦長期在台灣附近的太平洋海域停留，是想展現航艦作戰執行能力提升。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）13日表示，海上自衛隊5月12日上午9時左右，在日本沖繩縣石垣島南方約220公里海域，確認3艘中國海軍艦艇航行。這3艘艦艇包括遼寧艦及2艘052D型飛彈驅逐艦。

統合幕僚監部指出，繼5月3日到11日後，海上自衛隊再度確認遼寧艦12日上午9時起到晚間8時止，一連10天實施艦載戰機殲-15與直-9、直-18直升機起降。

此次遼寧艦編隊南下，5月1及2日在東海被海上自衛隊確認後，穿越日本沖繩本島與宮古島間海域南下。

日本出動隸屬第8護衛隊的涼月號護衛艦，進行必要情蒐與警戒監視。另外，對遼寧艦起降艦載戰機，日方戰機也緊急升空因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110514