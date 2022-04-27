國防部：共軍多項戰力顯優勢 國軍須提升即戰能力

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國防部表示，未來將不斷提升國軍現有武器裝備，持續建立立即作戰能力因應威脅。圖為陸軍台東地區指揮部太平營區21日進行戰備部隊實兵演練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部表示，共軍地面部隊打擊火力、水面艦及潛艦戰力均優於國軍，制空作戰共軍稍佔優勢。國軍在政府及人民支持下，現有戰力已獲基礎成效，未來將不斷提升現有武器裝備，持續建立立即作戰能力因應威脅。

中共頻頻以船艦、戰機侵擾台灣防空識別區，一度深入台灣南方及東南方空域，甚至還多次逾越台灣海峽中線，嚴重影響區域和平穩定，國軍近年除了對美採購新式武器外，也提升訓練強度，防範共軍以武力侵台。

根據國防部最新送抵立法院的預算解凍報告，中共國防預算持續增長，軍力大幅超越周邊國家，對領土主權與外交事務態度日趨強硬，並藉跨區遠海長航訓練、亞丁灣護航、海外基地建設、海空軍跨島鏈長航與南海巡弋等軍事作為，擴展兵力投射與戰略打擊能力。

有關兩岸軍力裝備優劣情勢，國防部指出，中共地面部隊打擊火力、水面艦制海戰力、潛艦戰力、空中制電磁能力均優於國軍，共機制空作戰則稍佔優勢。

國防部分析，中共地面部隊主戰坦克主砲的破甲能力、自走與牽引（榴）砲及多管火箭射程，均優於國軍裝備，且數量龐大，整體打擊火力超越國軍；海軍部分，共軍自2005年起，陸續部署自製旅洋二型及引進現代級改良型驅逐艦，提升艦載攻船飛彈射程至250公里（原130公里），並引進偵距180公里俄製艦載超視距平面雷達，大幅提升制海打擊戰力。

在潛艦部分，中共已具備良好柴電與核動力潛艦研建能力，目前配備潛射攻船飛彈的潛艦已達50艘，整體水下戰力堅強，除可以擔任封鎖台海主力外，也是抗擊、阻滯外軍利器；制電磁能力部分，國軍E-2T/K預警機性能優於共軍預警機，台海空域狹小、國軍預警機數量有限，必須強化戰力保存作為，且台灣C-130HE天干機干擾能力與共軍概同，但只有1架，因此中共整體制電能力優於國軍。

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空軍部分，海峽兩岸均能掌握台海空情動態，因此戰機偵蒐、指管能力概同，但共軍新型戰機已配備相位陣列雷達，且飛彈射程最遠120公里，優於國軍戰機的112公里，具制空及數量優勢。

國防部強調，國軍在政府及人民支持下，現有戰力已獲得基礎成效，但戰備整備不會停止，期望能不斷提升現有武器裝備，持續建立立即作戰能力，構建各型防禦飛彈系統，全方位提升防空、制海及反制效能，快速達成戰備部署、強化戰力，以因應中共威脅。（編輯：郭無患）1110427