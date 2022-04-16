學者警示：中共組軍企國家隊 砸140億布署科技戰

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）中國近日頻繁對台文攻武嚇，國防部智庫學者撰文警示，中國政府已悄悄動員多家軍事相關國營企業籌組「國家隊」，合資砸下近140億台幣成立創投基金，恐藉此滲透新創市場，繞過美國制裁取得高科技作戰技術。

國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵昨天發表「中共海格通訊參與投資基金之觀察」文章指出，專替中國各軍種供應通訊、導航設備的「海格通訊集團」4月7日公告，將與中共軍備進出口公司「保利集團」及其他8家公司，合資成立人民幣30億元（約新台幣137億元）的「新格局海河濱海股權投資基金」，用以投資相關產業鏈並開拓市場。

海格通訊前身是中共國營軍工750廠，主要客戶是中共海陸空軍與武警，並長期參與中國軍方主導研發的北斗衛星導航系統（BDS）。

楊一逵認為，設立「新格局基金」顯示中共官方機構正以集體合資創投基金方式，大舉滲透科技新創市場，藉此擴張在美中科技競爭中的影響力；去年前百大新創投資項目，多達30%與中共官方資金有關，但較少文獻注意到，中共軍工業透過合資基金創投方式，在市場鞏固扶植相關產業鏈，規避美國制裁並跨境獲取美國技術。

楊一逵分析，「新格局基金」不僅所有合資企業都可追溯到中共官方，其中兩個最大控股者是「保利集團」與「國家（軍民融合）產業投資基金」；保利集團旗下的「保利科技」（PolyTech）是中共最大軍備、飛彈技術、可掛載飛彈無人機輸出之國營企業。

楊一逵認為，新格局基金也可能被用以建設「軍用無人資訊產業基地」，海格通訊去年11月與廣州市府簽署協議，讓海格通訊與保利科技在廣州增城區建設可培訓模擬的海陸空無人系統產業基地。

楊一逵指出，保利集團是主導中共軍備進出口的國營企業，海格通訊2013年收購北京摩詰創新科技及曾參與中俄聯合軍演的嶸興實業之後，已成為中共境內成熟飛行員訓練與戰術模擬訓練系統的供應商。

楊一逵認為，未來相較於四川的民用無人機基地，廣州增城區的基地預計成為解放軍培訓無人系統戰力的關鍵區域；更關鍵的是，低軌衛星的通訊能力未來也將納進此區無人系統之應用。

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楊一逵表示，中國政府動員軍事相關國家企業組成「國家隊」的另一目的，是拉抬中共低迷的創投市場。烏俄戰爭讓亞洲創投趨勢放緩，加上疫情衝擊及美國對中共的科技制裁，導致中國創投熱退燒、外資因中共對科技產業的監管而撤資；中共斥資組成國家隊，或許是為中共國內資通科技產業開闢新市場，增加內需。

楊一逵並警示，中共投入國家資本恐造成產能過熱，使海格通訊等相關企業未來必須將業務拓展至資通技術選擇性較少的發展中國家，以商業化其技術與產品；此舉將擴張中共在開發中國家的數位資通科技影響力，間接強化威權政府對民眾資訊的監視控制，更進一步對民主國家形成威脅。（編輯：林克倫）1110416