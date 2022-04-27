俄烏啟示 國防部：漢光演習改圖上兵推有利互動研討

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（中央社記者游凱翔台北27日電）國防部今天表示，漢光38號演習「圖上兵棋推演」5月舉行；由於以往「電腦兵棋推演」分散於全台各處進行，今年採行圖上兵推能面對面互動研討、詳實討論戰術戰法獲取作戰共識，有利作戰計劃發展。

國防部上午召開線上記者會，宣布漢光38號演習圖上兵棋推演將於5月16日至20日實施；實兵演習7月25日至29日進行。

有關此次漢光演習為何採取「圖上」而非「電腦」兵推，國防部訓練參謀次長室聯合作戰訓練處長劉爾榮少將表示，借鏡俄烏戰爭對防衛作戰啟示，因此召集國軍重要幹部，以「圖上兵推」面對面互動研討方式，詳實探討戰術戰法，以獲取作戰共識及統一用兵觀念，有利作戰計畫發展，並具體提供建軍備戰參據。

軍方將領告訴中央社記者，過往電腦兵推參與人員分散在全台各處，各地指揮官、參謀人員比較無法密切互動研討，因此今年採圖上兵棋推演，不僅能夠面對面，還能針對各項狀況進行細部討論。

一位高階將領接受中央社記者訪問時進一步解釋，圖上兵推與電腦兵推兩者目的不同。電腦兵推藉由電腦系統模擬攻防兩軍的行動，同時具備戰術裁定功能，例如攻擊是否達到效果等，因此需要設定戰機飛行方向、發射飛彈時間點等多項參數，包括國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）、空軍作戰指揮部、海軍艦隊指揮部及各作戰區的所有人員都要完成進駐。

圖上兵推著重於「研討」，雖然沒有電腦輔助，但同樣會有狀況及想定，但參與人員主要是負責作戰指揮的高層及相關參謀，不需動用大量編組人員，並由高層下達狀況，再由參與兵推的將官透過簡報、實體兵棋台及掛圖說明作戰策略與方向，期間會有人反駁或提出意見，藉此相互研討。

另外，有關海巡署安平級艦及嘉義艦已完成平戰轉換準備，是否將參與今年漢光演習。國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將表示，國軍各項戰演訓任務，均適切將海巡兵力納入演訓規劃，以利能符合防衛作戰用兵需求。

至於媒體日前報導，雪山隧道指揮所將在戰時接替衡山指揮所，是否也會在今年漢光演習驗證。林文皇指出，國軍各層級指管通情系統，均建立複式備援與接替機制，以維護作戰指管與命令傳遞不中斷，且各項指管機制備援作為，國防部均納入研析與評估，請媒體勿多加聯想與臆測。

相較去年漢光演習的亮點為3型主力戰機降落屏東佳冬戰備跑道，今年演習的亮點為何；林文皇回覆，國軍延續演訓成果，持續以提升戰力保存、整體防空、聯合制海、國土防衛作戰能力及常後戰力整合與全民總力運用等，作為訓練目標。

外界關切為期4個月的軍事訓練役人員，以及14天新制教育召集人員是否參與此次漢光演習；林文皇說明，有關軍事動員及行政動員演練，將配合漢光演習執行構想，適切規劃；後備部隊將循例結合演習規劃納入同心演習驗證與磨練後備戰力；軍事訓練役男入伍訓練後分發本、外（離）島各單位，參與部隊實務工作及戰備演訓。（編輯：郭無患）1110427