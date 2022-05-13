教召5次將發放獎金可志願報名 金額擬定中

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立法院會13日三讀通過後備軍人召集優待條例，民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發召集獎金。圖為3月教召在林口靶場進行65K2步槍實彈射擊訓練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北13日電）立法院今天三讀通過後備軍人召集優待條例，接受教召5次將發放獎金，至於確切獎金額度，國防部表示，目前正在擬定獎金發放額度、志願報名教召等作法，將待行政院核定後公布施行。

為保障後備軍人接受召集的相關權益，立法院會上午三讀通過後備軍人召集優待條例，明定民眾接受教召並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金，此條例自今年1月1日起施行。

國防部晚間發布新聞稿表示，為保障後備軍人接受召集的相關權益，並減少召集期間對企業營運衝擊，因此制定此條例，對於立法院、各黨團、委員及相關部會在此條例審議期間的指導與協助，致上最大謝忱。

針對法案重點，國防部指出，為鼓勵後備軍人積極參與召集訓練，並保障後備軍人召集相關權益，訂定後備軍人接受教召或臨時召集入營並完成訓練合計達5次者，由召訓機關或部隊發給召集獎金，以激勵士氣。

至於確切獎金額度，國防部接受中央社記者訪問指出，目前正於授權辦法中擬定獎金發放額度、志願報名等方式，待行政院核定後公布施行。

國防部也提到，為提升後備軍人接受新教召福利，召員自年度解除召集日起一年內，享有國軍醫療院所就醫免掛號費優惠；為兼顧國家安全及減少雇主負擔，後備軍人接受召集期間，其雇主得就給付該員工薪資金額的150%自當年度所得稅的所得額減除。

國防部最後強調，後備軍人接受召集訓練為國家動員制度重要一環，感謝法案制定期間各界的協力與支持，此法案通過後將有助激勵後備軍人士氣，提升後備戰力，進一步健全與完善召集訓練制度。（編輯：蘇志宗）1110513