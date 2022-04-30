國防院：未受俄烏戰爭動搖 73%民眾願為台而戰

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（中央社記者游凱翔台北30日電）國防安全研究院「國防安全雙週報」刊載民調顯示，民眾「自我防衛」決心未因俄烏戰爭動搖，有約73%願為台灣而戰，且有過半數（54%）民眾對國軍防衛台灣的能力有信心，有助於推動國防軍事改革。

國防部智庫、國防安全研究院日前發布最新一期「國防安全雙週報」，中共政軍所研究員李冠成以「俄烏戰爭下台灣民眾自我防衛意識的持續與變遷」為題，委託政治大學電訪民調，分析是否影響台灣民眾抗敵意識。

李冠成指出，透過媒體不斷的報導，俄烏戰爭一方面誘發了人們對戰爭厭惡的負面情緒，但隨戰事延長，也看到烏克蘭以小搏大、頑強抵抗的真實故事。

根據民調結果，李冠成分析台灣人的「自我防衛」決心未曾動搖，例如在去年9月訪問中，針對如果中共真的武力犯台，有75%民眾表示願意為台灣而戰；今年3月調查中，有約73%願為台灣而戰，可見俄烏戰爭並未撼動台灣民眾的防衛決心。

這份民調報告指出去年9月時，約58%受訪民眾表示對國軍防衛台灣的能力有信心。俄烏戰爭爆發後，以相同問題再度詢問受訪者，發現仍有過半數（54%）民眾對國軍防衛台灣的能力有信心。儘管信心比例略微下滑，但仍在調查的抽樣誤差範圍內。

（圖取自國防安全研究院網頁indsr.org.tw）

（圖取自國防安全研究院網頁indsr.org.tw）

李冠成也提到，國軍首梯新制教召近期落幕，號稱「史上最硬教召」，多數民眾持肯定態度；此外，近期也出現贊成延長役期或恢復徵兵制的廣大聲量，雖然役期延長未必等同戰力提升，但上述輿論皆是民眾防衛決心具體展現。

李冠成表示，俄烏戰爭對台灣國防民意影響較大的是，民眾對美國出兵協防台灣的信念。去年9月民調問受訪者「如果兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣」，當時回答「一定會」和「可能會」 比例合計57%，但今年3月民調結果顯示，認為美國會出兵協防台灣的比例下降至40%，意味俄烏戰爭爆發後，台灣民眾對盟友協防態度轉趨保守。

（圖取自國防安全研究院網頁indsr.org.tw）

這份民調進一步分析，在控制美國「會」出兵幫助台灣的條件下，對國軍防衛「有」信心者中，有 95%願為台灣而戰；但在對國軍「沒有」信心的受訪者中，願上戰場的比例只有 65%，差距高達 30%。若控制美國「不會」出兵幫助台灣時，對國軍防衛「有」信心的受訪者中仍有近 9成（89.8%）願意上戰場；對國軍防衛「沒有」信心者，願為台灣而戰的比例下滑到 60%。

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李冠成指出，上述結果顯示，不論美國是否出兵助台，對國軍防衛能力的信心都與自我防衛意識呈現明顯的關聯。未來民眾對國軍防衛台灣能力的信心，將超越「美軍協防」，成為影響國人抗敵意識的關鍵因子。

這項電訪民調於3月9日至13日間進行，調查對象為20歲以上成年人，共完成1080份成功樣本，包括市話756份、手機324份，在95%信心水準下，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.98%。（編輯：黃瑞弘）1110430

（圖取自國防安全研究院網頁indsr.org.tw）