烏克蘭力抗俄軍啟示 學者：證國軍建軍方向正確[影]

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俄羅斯入侵烏克蘭至今滿一週，烏克蘭未如外界之前預測的快速陷落，學者馬振坤指出，烏軍實戰，驗證國軍建軍方向正確。圖為烏克蘭士兵。（圖取自facebook.com/MinistryofDefence.UA）

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（中央社記者沈朋達台北2日電）烏克蘭力抗侵略的俄軍達第7天，學者馬振坤指出，本次烏軍實戰，驗證國軍在強化不對稱戰力等建軍方向是正確的。戰役也提醒，台灣應明確發布後備令的時機，以利動員訓練。

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤今天在國策研究院舉行的「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會中，作上述表示。

俄羅斯入侵烏克蘭至今滿一週，烏克蘭未如外界之前預測的快速陷落，軍民奮力抵抗下，俄軍無法速戰速決，引起全球矚目。

對此，馬振坤指出，烏克蘭軍隊的實戰經驗，也驗證了中華民國國軍近年建軍方向是正確的。

首先是強化「 不對稱戰力 不對稱戰力 「不對稱作戰」是美軍提出的一種新作戰理論，相對於「對稱作戰」而來。這個軍事術語是指採取非傳統或非正規方法，避免和敵人強點對抗，在衡量雙方相對態勢後，發揮己方優勢並選擇敵人弱點加以痛擊，以獲得預期軍事或政治目的。 資料來源：海軍學術雙月刊 看更多 關閉 」。他指出，俄軍在戰爭初期就以遠程火力打擊癱瘓烏軍的指揮管理系統和固定式防空能力，但烏軍藉由機動式防空武器和北約國家所援助的單兵攜帶刺針飛彈、標槍飛彈等，至目前成功拖住俄軍入侵進度。

而國軍近年也透過採購刺針飛彈、自製天弓3防空飛彈等方式強化「不對稱戰力」。

其次，烏軍集中兵力打城鎮戰，限制俄軍空優和裝甲部隊戰力，消耗俄軍。國軍近年也從傳統野戰，轉而著重城鎮戰。

第三，烏克蘭藉由國民警衛部隊和民兵支援正規部隊戰鬥，確實拖延俄軍推進，這驗證了後備部隊的重要性。國軍近年也改革後備教召制度。

另外，烏軍在戰爭初期就喪失海空兵力的教訓，也顯示國軍近年在演訓強調「戰力保存」科目的重要性。「戰力保存」作法包括：軍機移往東部、軍艦開往特定海域躲避共軍攻擊等，事後再反擊。

最後他指出，台灣不同於烏克蘭，四面環海的地理環境提供防衛縱深，而近年獲得F-16V戰機和自製潛艦等作法，能提升國軍海空戰力。

本次戰爭中，烏克蘭有大量平民投入戰鬥。但馬振坤指出，烏克蘭直到俄國入侵才宣布後備動員已太晚。後備部隊的組成不僅是發步槍，例如操作刺針飛彈至少就需要10餘週的訓練，烏克蘭現在是「和時間賽跑」。

因此，他強調，國軍在落實後備動員機制外，政府更應明確發布動員令的時機，讓軍政相關部門有充分時間動員物資人力，及相關的戰鬥訓練。（編輯：周慧盈）1110302