教召14天新制首梯5日入營 每天操滿10小時兩週無休

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（中央社記者游凱翔台北2日電）為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集試行驗證，首梯召員5日將入營。考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

首梯新制教召為熟悉戰時的戰場環境，有別過往在軍事營區報到，召員將自行前往戰術位置報到（桃園蘆竹山腳國小），以防守林口海灘為訓練目標。

國防部上午舉行「新制教育召集整備概況」記者會，國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將表示，為有效提升後備戰力，規劃今年第一季至三季，由三軍及後備指揮部採局部方式實施。

第一季接訓單位包括陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營，年度共召訓24個營、1個連，今年訓練能量約1萬5000人，並於第4季檢討試行成效。

2022教召新制。（中央社製圖）

俞文鎮指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力。

考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

俞文鎮指出，第1天結合戰術位置報到（桃園蘆竹山腳國小），並接續在周邊地區施訓，以磨練戰場狀況處置。

軍方人士補充，為熟悉戰時戰場環境，有別過往在軍事營區報到，召員將自行前往戰術位置，也就是山腳國小報到領取裝備，並以防守林口海灘為訓練目標，這次在山腳國小共有600名人員進駐（含國軍幹部及受召員）。

俞文鎮指出，訓練流程共分五個階段。第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第二階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第三階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第四階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第五階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謀少將指出，此次課程也包括戰術行軍，結合綜合戰鬥教練、射擊訓練及夜間教練，其中夜間教練以編制武器射擊為主，和野外宿營為一個循環，每個循環課程2至4天，行軍里程10公里以上。

國防部發言人史順文少將也強調，此次新制教育召集為首次執行，仍會有許多地方需要調整，因此軍方會蒐整每一次的經驗並修正。（編輯：郭無患）1110302