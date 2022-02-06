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國軍教召新制首梯3月入營 快篩陽性立即解召

2022/2/6 17:20
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（中央社記者游凱翔台北6日電）國防部全民防衛動員署下月實施新制教育召集，鑑於疫情近期升溫，軍方人士今天表示，民眾入營時會提供快篩試劑，若出現陽性將立即送醫複驗，且無論複驗結果為何、均立即解召，但仍算一次教召。

為強化後備戰力，全民防衛動員署1月1日已成立運作，並推動「1年1召、1次14天」新制教育召集，於今年第1季至第3季試行、第4季總檢討。

首梯新制教育召集將於3月初入營，並由陸軍第六軍團指揮部206旅示範，鑑於疫情近期升溫，外界關注軍方防疫作為。

軍方人士下午告訴中央社記者，根據全民防衛動員署規劃，軍方在民眾入營時會提供快篩試劑，若出現陽性將立即送醫複驗，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理；且無論複驗結果為何、均立即解召，但仍算一次教召。

國防部日前表示，教召舊制為5至7天、2年1訓、每年約9.7萬人；新制為14天、試行年年施訓，今年約1.5萬人。

新制的射擊訓練28小時（手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發），戰鬥教練56小時（行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置）。（編輯：黃國倫）1110206

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