14天教召新制首梯3/5入營 結合戰術位置報到

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（中央社記者游凱翔台北17日電）國防部推動「1年1召、1次14天」新制教育召集，今年估1.5萬人受召。軍方人士今天表示，首梯將於3月5日入營、18日離營；另外，將結合戰術位置報到、前往規劃的戰時負責位置，並增加訓練時數，強化複訓成效。

為強化後備戰力，全民防衛動員署1月1日已成立運作，同時新制教育召集於第1季至第3季試行、第4季總檢討，今年訓練能量約1萬5000人。

新制共分射擊、戰鬥教練，其中，射擊訓練28小時（手槍35發、步槍45發、機槍69發、迫砲34發）；戰鬥教練56小時（行軍宿營、班攻擊及防禦、工事構築、戰傷急救、地形地物利用、障礙物破壞與通過、戰鬥間各種狀況處置）。

軍方人士上午告訴中央社記者，第一批參與教育召集的後備軍人將於3月5日入營、3月18日離營，期間無實施休假及外散宿，部分天數將於戰術位置實施野宿、野炊，以利熟悉戰場經營。

針對防疫作業，軍方人士指出，根據全民防衛動員署規劃，軍方在民眾入營時會提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，若出現陽性將立即送醫複驗，並按防疫規定步驟通報衛生單位處理；且無論複驗結果為何、均立即解召，但仍算一次教召。

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此外，國防部後備指揮部昨天也在官方網站上表示，全民防衛動員署長白捷隆主持後備指揮部「教召訓練結合戰術位置報到及訓練規劃提報」，並指出，後備戰力提升要仰賴精實教召各項訓練，自今年起試行新制14天教召訓練，規劃結合戰術位置報到，並增加射擊時數與彈藥量及戰鬥教練時數，以強化戰技複訓成效。

白捷隆也提到，將確實遵守中央防疫指導，貫徹執行人員篩檢、體溫量測及分艙分流等作為，以確保教召任務順遂。（編輯：楊蘭軒）1110217