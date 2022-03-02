教召14天新制每日可定點用手機2小時 營區供充電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

14天教育召集新制首梯5日將入營，受召員報到時手機將集中保管造冊，每天晚上7時至8時、晚上9時至10時開放使用，並提供充電設備。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北2日電）14天教育召集新制首梯5日將入營，教召人員手機管制及要求與常備部隊規定一致，受召員報到時手機將集中保管造冊，每天晚上7時至8時、晚上9時至10時開放使用，並提供充電設備。

國防部上午舉行「新制教育召集整備概況」記者會，國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將說明「手機管制及使用時機」指出，受召員手機管制及要求與常備部隊規定一致，依據後備軍人召集訓練指導大綱，受召員報到後，手機集中保管造冊，並定時、定點使用手機。

俞文鎮指出，以連為管制單位，開放使用手機的時間為每天晚上7時至8時、晚上9時至晚上10時。陸軍司令部戰訓處動員組長羅永昶上校說明，施訓單位會準備延長線，並請受召員攜帶充電器，在開放手機使用的時間及管控範圍內充電。

另外，由於多數部隊人員退伍前都是使用國造T-91步槍，但受召員在訓練期間是使用65K2步槍，國防部後次室後勤管理處長黃信仁少將表示，65K2步槍屬現役裝備，目前仍有約16萬支，後備部隊使用的數量約3萬支，目前以黃油封存在動員庫房，實施教育召集前解封並除掉黃油，經三級鑑定無虞後撥發部隊使用。（編輯：郭無患）1110302

2022教召新制。（中央社製圖）