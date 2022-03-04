立委建議自願者優先教召 邱國正：絕對歡迎

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（中央社記者王揚宇台北4日電）時代力量立委邱顯智今天質詢指出，國防部是否能讓自願者優先排序參加教召及提供相當獎勵；國防部長邱國正說，絕對歡迎，至於有無獎勵辦法，要等過一陣子，教召幾次後會訂定辦法。

立法院會今天邀請行政院長蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢；邱顯智質詢時關注國防等議題，例如，假設民眾想要增強戰技，國防部是否能讓自願參加教召的人優先參加，以及是否能提供獎勵。

邱國正說，這當然樂見，要優先加入教召，絕對歡迎，至於有沒有獎勵，要等過一陣子，教召進行幾次後會訂定辦法。

蘇貞昌表示，全民有心防衛自己的國家、保國衛民，這值得鼓勵，也讓人尊敬，但國防訓練、配置很專業，這要尊重國防部；個人如果有意願增強國家戰力等，這都可以鼓勵，也可以有適當管道，但如果要參加，要參加全套，不是只有選擇幾個項目。

此外，邱顯智質詢時提到，面對中國威脅，台灣要展現防衛決心，但外界質疑現在軍事訓練只有4個月，無法培養具戰力的後備軍人，因此是否要恢復一年的徵兵制，或是延長軍事訓練役期。

邱國正表示，國家是募徵並用，而募兵現在最起碼服役4年；蘇貞昌說，大家可以來討論。

邱顯智也質疑，現在的萬安演習不擾民、不實施人車管制，但未來倘若戰事發生，這能否因應，是否可能規劃無預警的演習。

邱國正說，毫無預警的狀況下，目前做不到，一定要有預警，要告知民眾要做演練。

邱顯智也關注國軍訓練情形，包括射擊姿勢等方面，能否跟戰場的實際狀況相符；邱國正說，不管哪種姿勢，基本上都要打得準，姿勢變換都可以運用，演訓教材的想定也會依照要打哪種仗、怎麼訓練，結合在一起。（編輯：林興盟）1110304