新制教召首梯桃園山腳國小報到 防疫快篩優先

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14天的新制教育召集首梯5日報到，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到，並量測體溫。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日

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（中央社記者游凱翔桃園5日電）為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，近500名受召人員早晨在桃園市蘆竹區山腳國小報到，各項訓練實施前，先量測體溫、消毒、快篩確保防疫安全，參謀總長陳寶餘上將到場視導。

首梯新制教召為熟悉戰時戰場環境，有別以往在軍事營區報到，召員今天自行前往戰術位置，也就是山腳國小報到並領取裝備，並以防守林口海灘為訓練目標，這次在山腳國小周邊共約600名人員進駐，其中500名為受召人員、100名為國軍幹部。

表定報到時間為上午8時至中午12時，第一名受召人員早晨7時20分就抵達，並依序進行手部消毒、量測體溫，並於操場開闊處進行快篩；陳寶餘、後備指揮部指揮官傅正誠中將到場視導。

國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將日前在國防部記者會上表示，為考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

訓練流程共分5個階段。第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第2階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第3階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第4階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第5階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謀少將日前指出，這次課程包括戰術行軍，結合綜合戰鬥教練、射擊訓練及夜間教練，其中夜間教練以編制武器射擊為主，和野外宿營為一個循環，每個循環課程2至4天，行軍里程10公里以上。

陸軍司令部戰訓處動員組長羅永昶上校表示，新制教召結合戰術位置實況，以露營、舍營方式實施，包括野炊、口糧、加熱式餐盒等飲食方式都有規劃，也藉此機會驗證後勤能量；國防部後次室後勤管理處長黃信仁指出，國軍迷彩服、迷彩褲等一般性服裝的庫存無虞，至於內衣褲、襪子、毛巾等消耗性服裝，國軍將統一發給受召民眾3套，藉此滿足需求，因此受召民眾不用攜帶私人衣物入營受訓。

有關手機管制，受召集民眾與常備部隊規定一致，受召員報到時手機將集中保管造冊，每天晚上7時至8時、晚上9時至10時開放使用，並提供充電設備。（編輯：郭無患）1110305

14天的首梯新制教育召集5日在桃園蘆竹山腳國小登場。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日

14天的首梯新制教育召集5日登場，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日