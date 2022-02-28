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民安演習想定首納戰爭元素 包含特戰攻擊後救護【獨家】

2022/2/28 21:55（2/28 23:20 更新）
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今年國防部主導的民安8號演習將在災難救護想定中首納戰爭元素，包括敵方特戰攻擊後傷亡救護都列入範圍。圖為2017年陸軍關指部官兵投入災防及民安演練。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
今年國防部主導的民安8號演習將在災難救護想定中首納戰爭元素，包括敵方特戰攻擊後傷亡救護都列入範圍。圖為2017年陸軍關指部官兵投入災防及民安演練。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
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（中央社記者王鴻國新北28日電）為強化動員準備具體作為，保障國民生命財產安全，今年國防部主導的民安8號演習將在災難救護想定中首納戰爭元素，包括敵方特戰攻擊後傷亡救護都列入範圍。

相關人士告訴中央社記者，國防部上週確認首納戰爭元素，並通知各縣市規劃演練項目，除水災、空難及地震等複合性災難搶救，增加戰爭造成重要施設破壞及人員傷亡搶救、疏散。

新北市政府消防局長黃德清表示，這是首度納入戰時作為，演練戰爭可能導致電廠等重要設施遭破壞時，如何動員民力及救護。

消防局整備應變科長蕭力愷說，民安8號演習5月5日舉辦，目前正依國防部指示進行想定，甚至要想定空襲或敵方特戰兵力攻擊時，面對傷亡救護地點可能仍有敵軍埋伏，該如何應變？

他說，遇複合式災難及戰爭同時發生，相關單位要模擬災難情境，及如何疏散人員、傷亡救護，這是極大挑戰。

據國防部全民防衛動員署官網資訊，民安演習目的在強化動員準備具體作為，保障國民生命財產安全，去年輪由嘉義市等11縣（市）政府辦理，演習兼顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，落實各項災防整備。

此外，台北市長柯文哲說，今年萬安演習，台北會大規模實施防空演習，如國民小學生要怎麼躲等，已要求兵役、警察及消防等局處開始寫計畫。

新北市府表示，因應時局最新變化，市府正積極計劃中；新北市府警察局說，將待行政院演習訓令下達後，展開各項演習實施計畫。（編輯：李明宗）1110228

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