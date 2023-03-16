配合新制教召 軍方募退役軍官返部隊任職務教官
（中央社記者游凱翔新北16日電）國防部推動14天新制教育召集，今年員額將增加至2.2萬人；軍方並正式實施「雇員教官制度」，招募具經驗的退役軍官回到部隊充實師資，訓練受召人員，分為兵器、戰術、指參共3種職務教官，每個後備旅約15名。
為強化後備戰力，國軍推動14天新制教育召集，首梯去年3月在桃園蘆竹山腳國小完訓。國防部指出，由於新訓旅及基礎幹部人力已逐漸編成，今年教召員額將從去年的1.5萬人增加至2.2萬人；同時，無論新舊制教召都改在戰術位置施訓，以利熟悉戰時的守備位置。
中央社記者今天前往新北市泰山區一處靶場採訪新制教召人員的「營作戰計劃演練」，由受召人員扮演紅、藍軍，想定紅軍自周邊區域機降，藍軍實施81迫砲等武器防護射擊、戰力整補及戰傷救護等科目。
觀察整個演練過程，比較特殊的是，現場有非軍職、但身著制式迷彩服的教官為受召人員講解戰術動作。
軍方人士解釋，國防體系目前共有4大區塊，分別是「主戰部隊（志願役為主，負責領土領海領空安全）」、「守備部隊（義務役為主）」、「民防系統（保安警察、地方政府、替代役等）」及「後備部隊（由志願役幹部及編管的後備軍人，負責城鄉守備等）」。
為強化後備部隊，軍方充實現有18個「城鄉守備旅」，這些旅平常僅由數十名志願役幹部負責基礎運作，但演訓或戰時，則動員後備軍人訓練或防衛作戰，今年上半年已成立台北、新竹、台中、高雄共4個守備旅，年底前將再陸續成立宜蘭、彰化、台南、屏東的守備旅，預計明年全數編成18個守備旅。
軍方人士說，國軍去年推動「雇員教官制度」，由全民防衛動員署後備指揮部負責招考具備特定專長的退役軍官，訓練受召人員，不僅能減少常備軍官的負擔，由於退役軍官具備豐富經驗，更能與單位主官教學相長，活化思維，這項制度已在今年1月正式實施。
雇員教官區分戰術、兵器、指參教官等3種職務，平均每個後備旅約有15名雇員教官，並由最資深者擔任組長。
根據全民防衛動員署公布的招考簡章指出，3種教官的職等都是雇二等，必須通過基本體能測驗、曾任國軍裁判官、準則修訂、及特定專長。指參須服役（含公職）實務工作經驗10年以上、兵器須6年以上、戰術須3年以上。（編輯：郭無患）1120316
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