配合新制教召 軍方募退役軍官返部隊任職務教官

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國軍已正式實施「雇員教官制度」，由全民防衛動員署後備指揮部負責招考具備特定專長的退役軍官擔任教官（左1），並訓練新制教召的受召人員。中央社記者游凱翔攝 112年3月16日

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（中央社記者游凱翔新北16日電）國防部推動14天新制教育召集，今年員額將增加至2.2萬人；軍方並正式實施「雇員教官制度」，招募具經驗的退役軍官回到部隊充實師資，訓練受召人員，分為兵器、戰術、指參共3種職務教官，每個後備旅約15名。

為強化後備戰力，國軍推動14天新制教育召集，首梯去年3月在桃園蘆竹山腳國小完訓。國防部指出，由於新訓旅及基礎幹部人力已逐漸編成，今年教召員額將從去年的1.5萬人增加至2.2萬人；同時，無論新舊制教召都改在戰術位置施訓，以利熟悉戰時的守備位置。

中央社記者今天前往新北市泰山區一處靶場採訪新制教召人員的「營作戰計劃演練」，由受召人員扮演紅、藍軍，想定紅軍自周邊區域機降，藍軍實施81迫砲等武器防護射擊、戰力整補及戰傷救護等科目。

觀察整個演練過程，比較特殊的是，現場有非軍職、但身著制式迷彩服的教官為受召人員講解戰術動作。

軍方人士解釋，國防體系目前共有4大區塊，分別是「主戰部隊（志願役為主，負責領土領海領空安全）」、「守備部隊（義務役為主）」、「民防系統（保安警察、地方政府、替代役等）」及「後備部隊（由志願役幹部及編管的後備軍人，負責城鄉守備等）」。

為強化後備部隊，軍方充實現有18個「城鄉守備旅」，這些旅平常僅由數十名志願役幹部負責基礎運作，但演訓或戰時，則動員後備軍人訓練或防衛作戰，今年上半年已成立台北、新竹、台中、高雄共4個守備旅，年底前將再陸續成立宜蘭、彰化、台南、屏東的守備旅，預計明年全數編成18個守備旅。

軍方人士說，國軍去年推動「雇員教官制度」，由全民防衛動員署後備指揮部負責招考具備特定專長的退役軍官，訓練受召人員，不僅能減少常備軍官的負擔，由於退役軍官具備豐富經驗，更能與單位主官教學相長，活化思維，這項制度已在今年1月正式實施。

雇員教官區分戰術、兵器、指參教官等3種職務，平均每個後備旅約有15名雇員教官，並由最資深者擔任組長。

根據全民防衛動員署公布的招考簡章指出，3種教官的職等都是雇二等，必須通過基本體能測驗、曾任國軍裁判官、準則修訂、及特定專長。指參須服役（含公職）實務工作經驗10年以上、兵器須6年以上、戰術須3年以上。（編輯：郭無患）1120316

新制教育召集的官兵16日在新北泰山一帶，演練營作戰演練，並扮演紅藍軍相互對抗。中央社記者游凱翔攝 112年3月16日

國軍民國112年正式實施「雇員教官制度」，由後備指揮部負責招考具備特定專長的退役軍官擔任教官（右），並訓練新制教召的受召人員，圖為正在演練戰傷急救科目。中央社記者游凱翔攝 112年3月16日