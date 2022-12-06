國防部：新制教召擴大辦理 112年員額增至2.2萬人

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國軍推動14天新制教召，國防部6日表示，明年教召員額從今年的1.5萬人增至2.2萬人。圖為3月陸軍第八軍團砲兵營在台南進行新制教召，展示105榴砲聯合射擊操作訓練。（中央社檔案照片）

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（中央社記者游凱翔台北6日電）為強化後備戰力，國軍推動14天新制教育召集，國防部今天表示，由於新訓旅及基礎幹部人力已逐漸編成，明年的教召員額將從今年的1.5萬人增加至2.2萬人；另外，無論新舊制，均改制戰術位置實施訓練。

國防部長邱國正明天將赴立法院外交及國防委員會，專案報告「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」，書面報告書上午已送抵立法委員辦公室。

國防部在報告書指出，為配合驗證14天新式教召訓練，各類編制武器射擊訓練時數調增為2.3倍（原12小時增加至28小時），射擊彈藥增為2.2倍（原86發增加至183發），各類編制武器射擊鑑測合格率，較去年成長5.9%至13.7%，有效提升後備軍人基礎戰力。

國防部提到，新式教召戰鬥教練課程時數增為4.7倍（原12小時增加至56小時），依部隊任務，演練灘岸、縱深、城鎮作戰及重要目標防護等課目，訓練全程採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置，鑑測合格率較去年成長5.5%至9.5%，有助磨練幹部指揮及部隊應處能力。

由於新訓旅及基幹人力已逐步編成，國防部表示，明年規劃增加14天教召的人數約7000人，但同時維持5至7天的教召。根據數據統計，新制14天教召員額將自今年的1.5萬人提升至2.2萬人，5至7天的舊式教召人數，則維持9.6萬人左右，總員額約11.8萬人。

另外，無論是新舊制教育召集，均改至戰術位置施訓，以利深入掌握作戰責任區地形地物及關鍵基礎設施分布，有助戰時迅速動員編成及完成作戰部署。（編輯：翟思嘉）1111206