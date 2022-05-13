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教召新制1/55

立院三讀後備軍人接受教召5次發獎金 今年就適用

2022/5/13 11:28（5/13 11:45 更新）
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立法院會13日三讀通過後備軍人召集優待條例，民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發召集獎金。圖為3月陸軍第八軍團砲兵營在台南進行14天教召訓練。（中央社檔案照片）
立法院會13日三讀通過後備軍人召集優待條例，民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發召集獎金。圖為3月陸軍第八軍團砲兵營在台南進行14天教召訓練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北13日電）為保障後備軍人接受召集的相關權益，立法院會今天三讀通過後備軍人召集優待條例，明定民眾接受教召，並完成訓練達5次者，自第5次起每次完成訓練將發放召集獎金。此條例自今年1月1日起施行。

此外，三讀條文規定，後備軍人接受召集期間，其所屬機關構、事業單位、學校、法人、團體應給予公假，薪資照給。

三讀條文也明定，機關構、事業單位、學校、法人、團體給付員工依上述規定請假期間的薪資，得就該薪資金額的150%，自申報當年度所得稅的所得額中減除。但該薪資金額已適用其他法律規定的租稅優惠者，不適用之。

至於租稅優惠的實施，年限為8年；其年限屆期前半年，行政院得視情況延長一次，並以8年為限。

立法院外交及國防委員會3月31日併案審查行政院及朝野立委所提後備軍人召集優待條例草案，並初審通過，須交黨團協商。朝野黨團於5月5日協商後，原本保留的2條條文，朝野取得共識，按照行政院提案通過。全案今天在立法院會處理，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

三讀條文規定，後備軍人志願參加召集、接受教育召集或臨時召集入營，並完成訓練合計達5次者，應自第5次起，每次完成訓練後，由召訓機關或部隊發給召集獎金。

三讀條文也明定，後備軍人自當年度解除召集之日起一年內，持全民健康保險憑證及解除召集證明書至國軍醫療院所就醫，得享有免掛號費的優惠。

為使111年度參與教育召集及臨時召集的後備軍人皆能適用本條例所定優惠，三讀條文明定，本條例自中華民國111年1月1日施行。（編輯：楊蘭軒）1110513

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