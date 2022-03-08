國防部：教召選員由電腦進行 機制非常公平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）首梯14天教召新制5日在桃園入營，針對選員方式，國防部今天表示，教召選員機制非常公平，以「後退先用」原則由「後備動員管理系統」電腦選員，非人工進行，未來訓量增加將研議教召退役女性官士兵。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標。

特別的是，當天報到時有一對羅姓兄弟退伍日期相差3年，卻同時接獲教育召集令報到，兄弟的母親受訪時笑稱，「他的兒子很耐操」，但引發外界關注軍方的選員方式。

國防部上午舉行「促進民間參與公共建設政策」說明記者會，並再次針對教召選員方式進行說明。

全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將兩度強調「教召選員機制非常公平」，是由後備指揮部一套稱為「後備動員管理系統」進行電腦選員，而這套系統已行之多年，操作介面及系統的穩定度均相當成熟，並將軍種、階級、專長及戶籍地相符等條件輸入後，由電腦挑選出要召訓的人員，非人工選員。

俞文鎮也表示，為保持後備部隊精壯，依據「後退先用」原則，也就是優先選用剛退伍的官兵。

由於時代力量立委王婉諭昨天呼籲，應將女性納入多元化後備戰力。俞文鎮指出，有關女性參與教召，待未來訓量、訓能逐次增加後，會再研議將退役女性士官兵納入教召對象。

後備指揮部動員管理處長李宗泰上校也補充，首梯新制教召5日在桃園山腳國小入營，以當天報到率高達98%來看，可見民眾的支持，會持續以循序漸進的方式恢復受召員的技能，並將受召員的建議納入未來改進事項。（編輯：蘇龍麒）1110308