14天新制教召 召員全副武裝5公里行軍磨練戰力

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（中央社記者游凱翔台北8日電）首梯為期14天新制教育召集5日在桃園山腳國小登場，今天邁入第4天，受召人員全副武裝攜帶建制武器，首次實施5公里基本行軍訓練，先強化召員體能，再逐步增加至7公里、10公里行軍。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，此次教召以防守林口海灘為訓練目標。

軍事新聞通訊社下午報導，今天新制教召邁入第4天，受召人員除持續強化編制武器專長複訓，並首次實施5公里「行軍訓練」課程，逐步強化召員體能，以達到守疆衛土所需戰力。

報導指出，行軍訓練開始前，先由連長召集各排、組長下達行軍命令，全副武裝的召員隨後攜帶建制武器出發，此次行軍途經數個上下坡的山路，抵達2.5公里外目標點後稍作休息再折返，全程共5公里，在晴朗天氣下十分考驗召員體力。

陸軍第六軍團指揮部表示，此次新制教召行軍路程將從5公里、7公里及10公里逐步增加，14天共22公里行軍訓練，採循序漸進方式提升部隊機動能力，熟悉戰術運動要領，並藉此鍛鍊召員體魄、耐力及意志力，建立捍衛家園的自信。（編輯：林克倫、翟思嘉）1110308