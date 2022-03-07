軍方：未來訓量增加後 研議教召女退伍官士兵

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（中央社記者游凱翔台北7日電）新制教育召集已上路，軍方人士今天針對選員方式表示，為保持部隊精壯，依「後退先用」原則由電腦系統選員，且未來訓量增加後，再研議女性退役官兵士兵教召可能性。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標。

特別的是，當天報到時有一對羅姓兄弟退伍日期相差3年，卻同時接獲教育召集令報到，兄弟的母親受訪時笑稱，「他的兒子很耐操」，但引發外界關注軍方的選員方式。

對此，軍方人士接受中央社記者訪問表示，後備部隊的選員是依軍種、階級、專長、戶籍地相符等條件，由電腦系統選員編成，為保持部隊精壯，依「後退先用」原則以剛退伍後備軍人優先選用，並無人工選員情事。

針對選員標準，軍方人士指出，是依照軍種、階級、專長、戶籍地等條件，由電腦系統實施選編，若民眾本身就曾因為體位除役，前科遭禁役等符合兵役法規範等身分，就不會進行納編。

至於未來是否教召退役女士官兵，軍方人士指出，目前教召因年訓量受限採2年1訓，現已逐年增編接訓單位，以達年年施訓目標；未來訓量逐年增加足夠後，再視訓量研議女性教召可行性。（編輯：林克倫）1110307