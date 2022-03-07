更多編輯台推薦新聞：
記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬
國際

記者冒死傳遞烏克蘭真相教宗致謝 時代雜誌揭前線採訪煎熬

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
教召新制
新聞專題
教召新制2/19

軍方：未來訓量增加後 研議教召女退伍官士兵

2022/3/7 20:31（3/7 22:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北7日電）新制教育召集已上路，軍方人士今天針對選員方式表示，為保持部隊精壯，依「後退先用」原則由電腦系統選員，且未來訓量增加後，再研議女性退役官兵士兵教召可能性。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標。

特別的是，當天報到時有一對羅姓兄弟退伍日期相差3年，卻同時接獲教育召集令報到，兄弟的母親受訪時笑稱，「他的兒子很耐操」，但引發外界關注軍方的選員方式。

對此，軍方人士接受中央社記者訪問表示，後備部隊的選員是依軍種、階級、專長、戶籍地相符等條件，由電腦系統選員編成，為保持部隊精壯，依「後退先用」原則以剛退伍後備軍人優先選用，並無人工選員情事。

針對選員標準，軍方人士指出，是依照軍種、階級、專長、戶籍地等條件，由電腦系統實施選編，若民眾本身就曾因為體位除役，前科遭禁役等符合兵役法規範等身分，就不會進行納編。

至於未來是否教召退役女士官兵，軍方人士指出，目前教召因年訓量受限採2年1訓，現已逐年增編接訓單位，以達年年施訓目標；未來訓量逐年增加足夠後，再視訓量研議女性教召可行性。（編輯：林克倫）1110307

延伸閱讀
首梯新制教召入營 最高階49歲召員任少校副營長帶兵14天教召新制首梯3/5入營 結合戰術位置報到1.5萬人明年教召14天 射擊與戰鬥教練時數翻倍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀