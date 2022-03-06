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新制教召第2天 召員廟埕廣場武器專長複訓

2022/3/6 13:08（3/6 13:16 更新）
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首梯14天新制教召人員5日在桃園山腳國小入營，6日進入第2天，並進行60、81及120迫砲、45手槍、65K2步槍等各項編制武器專長複訓。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月6日
首梯14天新制教召人員5日在桃園山腳國小入營，6日進入第2天，並進行60、81及120迫砲、45手槍、65K2步槍等各項編制武器專長複訓。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月6日
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（中央社記者游凱翔台北6日電）首梯14天新制教育召集人員昨天在桃園山腳國小入營，並完成報到、法治教育等課目，今天進入第2天，並進行60、81及120迫砲、45手槍、65K2步槍等各項編制武器專長複訓，以維持後備軍人戰鬥能量。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員昨天上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標，首日課程內容為法治教育、警衛勤務。

軍事新聞通訊社中午報導，今天進入第2天課程，安排召員於各連駐地進行各項編制武器專長複訓，以熟悉武器操作要領。根據發布的照片，召員於民間廟埕廣場前進行各項武器複訓。

陸軍第六軍團指揮部指出，召員昨天完成第一階段「報到與編成」後，今天進入第2階段「專長複訓」課程，召員於駐地進行60、81及120迫擊砲、45手槍、65K2步槍、M249班用機槍及T74排用機槍等各項編制武器訓練，透過各級幹部講解、分組輪訓及實務實作等訓練方式，讓召員熟悉個人戰技，維持後備軍人戰鬥能量。

六軍團表示，召員透過為期兩週的教育召集訓練，了解自身戰時任務及守備位置，達成「立即動員、立即作戰」目標，共同為保家衛國貢獻心力。

14天教育召集訓練流程共分五個階段。第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第2階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第3階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第4階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第5階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。（編輯：楊凱翔）1110306

首梯14天新制教召人員5日在桃園山腳國小入營，6日進入第2天，官兵為了熟悉武器操作，進行各項編制武器專長複訓。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月6日
首梯14天新制教召人員5日在桃園山腳國小入營，6日進入第2天，官兵為了熟悉武器操作，進行各項編制武器專長複訓。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月6日
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