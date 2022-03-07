展現防衛決心 時力立委呼籲徵兵役期延長為1年

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（中央社記者王承中台北7日電）俄羅斯入侵烏克蘭，引發各界討論台灣兵役制度。時代力量立委邱顯智、王婉諭今天呼籲，徵兵制役期應從4個月延長為1年，強化義務役退伍軍人的後備戰力，改革軍事訓練及教召訓練內容，並將女性納入多元化後備戰力。

時代力量立委邱顯智、王婉諭今天在立法院召開記者會，呼籲徵兵制役期延長為1年，國防部應啟動軍事訓練、教召訓練內容的全面改革，女性也應納入多元化後備戰力的一環。

邱顯智表示， 自2018年，台灣從徵兵制邁入以募兵制為主的徵募併行制度，徵兵制役期從1年縮短為4個月的軍事訓練，這衍生出幾個嚴重問題，第一就是在少子化趨勢難以逆轉的情況下，未來常備兵力兵源不足，立法院法制局估算，到2039年可召募的役男只剩下5.6萬名男性。

邱顯智指出，另外則是後備兵力兵源、戰力不足，國防部以志願役退伍軍人作為後備戰力主力的構想無法實現，軍事訓練縮短為四個月的義務役男，則根本無法培養成有戰力的後備軍人。而軍事訓練及教召的內容，難以讓人上場打仗。

邱顯智說，不是大家不想保衛國家，而是對於官官相護、虛應故事及表面功夫的軍中文化深惡痛絕。

他呼籲，應強化義務役退伍軍人的後備戰力，並將徵兵制役期恢復為1年，國防部必須要痛定思痛，啟動軍事訓練、教召訓練內容的全面改革，別再讓當兵成為浪費生命的社會共識，並且在審酌國家安全及社會發展需要，女性也應納入多元形式的義務參與，以擴增戰力。

王婉諭指出，國防不是只有拿槍上戰場，包括軍事知識、救護技術及防災訓練等，都應納入整體的國防規劃。一旦戰爭爆發，不只是需要前線的士兵，也應把社會的後勤人力都納入考量，才有辦法達到全民國防，女性跟無法當兵的男性都應納入多元義務參與的考量。全民有保家衛國的義務，國家也應提供完整多元的參與方式。（編輯：郭無患）1110307