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柯建銘：軍審制度一直存在 過去修法是切割平時戰時

2025/3/15 18:33
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（中央社記者郭建伸台北15日電）總統賴清德日前拋出恢復軍事審判制度，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天回顧軍審法修法過程指出，過去修法是朝野高度共識，但軍事審判一直都存在，當時修法是將平時、戰時切割清楚，他認為現在外界的批評是刻意扭曲。

賴總統日前拋出恢復軍事審判制度議題，由於民進黨政治人物昔日曾主張廢除軍審，近來頻遭在野黨質疑違背過去立場。柯建銘今天下午舉行記者會，除了抨擊國民黨擬拋公投議題根本是詐騙外，也回顧軍事審判法修法過程。

柯建銘表示，2013年7月4日洪仲丘在退伍前因中暑熱衰竭死亡，當年7月20日有公民團體1985行動聯盟向國防部抗議，後來朝野各黨都有提案修改軍審法，但條文都比較保守。當年8月3日有20萬人在凱道送洪仲丘，隔2天，時任立法院長王金平找朝野黨鞭及前政委羅瑩雪赴院長官邸協商，他當時就主張將軍審法徹底修清楚，區分平時與戰時，徹底保障人權。

柯建銘說明，由於朝野對他提出的版本有高度共識，軍事審判法於2013年8月6日就三讀修正通過，並在同年8月15日生效。

對於時代力量前立委邱顯智批評，恢復軍事審判制度是開民主倒車，柯建銘強調，軍事審判制度一直都存在，當時修法只是將適用範圍切割清楚，是邱顯智刻意扭曲。

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談及日前因立法院外交及國防委員會召委選舉與黨內立委有衝突，柯建銘也解釋，黨團擔任委員會召委內規寫得很清楚，當沒有立委符合資格時，就是由黨團指派，但事情已經過去，日前他到委員會也和民進黨立委陳冠廷聊天，「大家都是一家人」。

此外，媒體詢問如何看待國民黨團總召傅崐萁住家員工宿舍遭檢調搜索。柯建銘回應，尊重檢察官偵辦過程，希望傅崐萁不要像民眾黨前黨主席柯文哲一樣，老是在喊司法迫害，否則不僅沒幫助反而傷害更大。（編輯：林克倫、張若瑤）1140315

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