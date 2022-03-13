府：義務役役期長度國防部納評估 尚未定案

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（中央社記者葉素萍台北13日電）烏克蘭情勢讓台灣現行4個月軍事訓練役的討論浮上檯面，媒體報導，總統蔡英文指示軍方檢討役期延長與否；總統府回應說，報導未向總統府查證，義務役役期長度，國防部有就相關意見納入評估中，但尚未有定案。

風傳媒報導指，俄羅斯入侵烏克蘭戰事持續，台海安全引起國際關注，蔡總統已指示軍方，就現行被國內外關注台海安全者，普遍強烈質疑的「4個月軍事訓練役」役期延長與否進行檢討研議。

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總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，該則報導並未向總統府查證。目前台灣的兵役制度採「徵募併行」，當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」，讓台灣面臨需要更多兵源之時，能迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。

張惇涵說，至於近來社會多所討論的義務役役期長度，國防部有就相關意見納入評估，但尚未有定案。義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，以有效應對現代戰爭的需求。（編輯：黃國倫）1110313