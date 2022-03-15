義務役役期延長？邱國正：若定案公布一年後實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

各界關注義務役役期是否延長，國防部長邱國正15日表示，國防部正在檢討，只能承諾若有定案，要公布一年以後才開始實施。（示意圖／中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北15日電）各界關注義務役役期是否延長，國防部長邱國正今天表示，這要經過大家討論，國防部也正在檢討，只能承諾若有定案，要公布一年以後才開始實施。

目前的軍事訓練役役期為4個月，包括時代力量立委邱顯智、前國防部長蔡明憲等各方意見，主張應將役期延長為一年至一年半。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委江啟臣質詢指出，根據最新民調，高達七成民眾願意為保衛台灣而戰，近七成民眾支持延長義務役期。民眾非常關心義務役役期的檢討，政府何時會給答案。

列席備詢的行政院長蘇貞昌表示，如何增強國防軍力，各方面政府都在做，役期長短關係到很多人，事關重大，國防部一直有專案在研究，這要非常慎重，但一定以保衛國家為重，現在民眾願意支持，政府很感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱國正指出，國防部盡量不要牽扯到修法，希望在法定有規範之內，然而，能不能這樣做要經過大家討論。國防部也在檢討，若要他訂出時間，他只能承諾，若有定案，要公布一年以後才開始實施。

至於是否會溯及既往，邱國正表示，這也在研議中，因為民調有各種不同聲音，就像有些年齡層服役過，就大力主張延長役期。（編輯：林興盟）1110315