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徐國勇：個人贊成延長役期 花點時間讓國家永續安全

2022/3/14 15:06
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（中央社記者陳俊華台北14日電）烏克蘭情勢讓台灣4個月軍事訓練役的討論浮上檯面。內政部長徐國勇今天說，這牽涉國家兵役政策，應由國防部做相關檢討；但他個人贊成延長，如果花點時間讓國家可永續、安全，又算什麼。

立法院內政委會今天邀徐國勇列席，進行業務報告並備詢。民進黨立委王美惠質詢時關注，現在義務役役期只有4個月，是否支持役期延長到一年？徐國勇答詢時說，這牽涉國家兵役政策，應由國防部做相關檢討。

徐國勇表示，他以前光是在成功嶺暑訓以及預官訓練等，就已經7、8個月，「我個人是贊成（延長）」，但這要上面去討論，不是他個人可以決定；如果多花一點時間，國家可以永續、安全，讓國家能發展、存在，「一年、幾個月（役期）時間又算什麼？」

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王美惠指出，俄烏戰爭烏克蘭仍堅守國家，但卻有學者認為應修法，要求立委及政府官員在戰爭時不能落跑。她詢問，如果有一天如果台灣發生戰爭，部長該怎麼做？徐國勇說，他會堅守內政部崗位，因為內政部就有包括警察、消防、空勤等，他會在這裡指揮。

王美惠也問，如果遭遇戰爭，軍中卻不夠人時，「相信部長你也會去吧？」徐國勇說，他有當兵，且是少尉預官退伍。（編輯：蘇志宗）1110314

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