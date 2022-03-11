立委籲兵役改革、全民國防應擴大民間合作

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時代力量立委王婉諭（後左起）、邱顯智11日在立法院舉行「國防改革：台灣的下一步？我國現行國防政策改革公聽會」，邀請學者專家就防衛戰略、制度改革、軍中訓練等多個議題進行討論。中央社記者吳家昇攝 111年3月11日

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（中央社記者王揚宇台北11日電）時代力量立委邱顯智、王婉諭今天召開公聽會，討論兵役制度改革等議題；國防部表示，會將專家學者意見納入政策考量與研析，並依社會發展滾動調整招募政策，掌握兵源狀況，穩定招募人力。

邱顯智則指出，在烏克蘭遭受俄羅斯入侵後，全民除了對國防的關注來到高點，也有許多人願意採取實際行動，面對這樣的風氣，國防部應該要與民間擴大合作，甚至主動扮演整合民間資源的角色，才能真正達到國防部一直在談的全民國防。

邱顯智與王婉諭今天在立法院召開公聽會，討論台灣防衛戰略、兵役制度改革、全民國防等議題，並邀請前國防部長蔡明憲、前立法委員林濁水、前台南縣長蘇煥智等專家學者與會。

蔡明憲會前受訪及在會中表示，自己雖然是退休老兵，但如果有必要的話，也願意接受教召；對於外界討論應恢復徵兵制、延長役期，他認為這是必然的，現在軍事訓練役4個月役期太短，應提升至一年或一年半。

林濁水指出，國防部長邱國正近期在立法院答詢時說，募兵制之外的義務役是否要維持4個月、可重新考量，這決定很不簡單，甚至在過去20年間都非常少見。

蘇煥智提到，烏克蘭戰爭給台灣的啟示是，台海發生戰爭不只是存在可能性，更是必然的。台海防衛戰應是開放的公共議題，要讓更多人和產業參與，況且打仗最重要的是決心，應儘速恢復徵兵制，時間為一年以上，才能讓世界覺得台灣人有決心。

國防部所提書面報告指出，國軍積極招募及投入各項加給、營舍整建等資源，志願役人力編現及招募員額數均達計畫目標；因應社會少子化趨勢，國防部將持續強化留營措施，落實長留久用政策，維持退補平衡，並依社會發展滾動調整招募政策，掌握逐年兵源狀況，穩定招募人力。

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內政部役政署所提書面報告則指出，現行兵役制度是採募徵併行，有關軍事訓練役期是否延長，國防部已有編組研議。

役政署表示，根據兵役法規定，在國防軍事無妨礙時，以不影響兵員補充、不降低兵員素質、不違背兵役公平前提下，得實施替代役。各種專長人員應優先滿足國防需求，行政院得停止辦理一部或全部替代役徵集，而行政院已於111年度停止辦理警察役及部分消防役，且員額已大幅縮減。（編輯：林克倫）1110311