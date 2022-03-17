義務役延長？政院：審慎評估如何調整

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（中央社記者賴于榛台北17日電）烏克蘭情勢讓台灣現行4個月的義務役役期討論浮上檯面，行政院今天表示，兵役制度是否適當延長有高度民意支持，這顯示民眾有共同心意要捍衛台灣民主制度，政府會審慎評估如何調整兵役制度。

各界討論義務役役期是否延長，國防部長邱國正15日曾表示，正在檢討相關制度，若有定案將於公布後一年實施；內政部長徐國勇14日也表態，為國家存續，支持延長兵役役期。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院院會後記者會，被問及對義務役是否延長的看法時，他表示，烏克蘭民眾非常團結抵禦俄羅斯侵略，引起重視，而台海局勢也引人關切甚至是國際矚目。

他說，在自救也要自助的前提下，台灣目前的兵役制度重點是後備動員，自國防部全民防衛動員署成立後，改變教召制度，強化備戰能量。

羅秉成說，感覺到兵役制度是否要適當延長，是有高度民意支持，這顯示民眾有共同心意要捍衛台灣民主制度，而在這心意與團結底下，政府會審慎評估兵役制度如何調整，朝此方向討論相關評估的可行性。（編輯：張良知）1110317