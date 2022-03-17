義務役期是否延長 柏鴻輝：評估時間不超過一年

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（中央社記者游凱翔台北17日電）外界關注現行4個月的軍事訓練役期是否延長。國防部副部長柏鴻輝今天在立法院表示，會廣納社會意見，但這是國家重大政策，因此非國防部可決定，而是就國防部專業立場評估，評估時間不會超過一年。

俄羅斯及烏克蘭戰爭爆發，引起社會關注現行軍事訓練役期戰力問題。目前軍事訓練役役期4個月，包括時代力量立委邱顯智、前國防部長蔡明憲等各方意見，主張應將役期延長為一年至一年半。國防部長邱國正15日在立法院備詢表示，國防部正在檢討，只能承諾若有定案，要公布一年以後才開始實施。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。

民進黨立委蔡適應質詢時關注役期延長一事何時能定案。柏鴻輝回應，「評估中」，蔡適應追問，「還要多久」，柏鴻輝強調，會廣採社會意見，但這是國家大政策，非單一國防部可決定，而是僅就國防部專業立場評估。

蔡適應再問，「就國防部專業的立場，內部評估需要多久時間」，柏鴻輝表示，「我沒辦法告訴你時間」，蔡適應追問，「評估時間是否超過一年」，柏鴻輝回應，「不會超過一年」。（編輯：蘇志宗）1110317