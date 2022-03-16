聽取國防院報告 蔡英文：軍民兩用是必然趨勢

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（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨中常會今天邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲專案報告「台灣是安全的總合」；民進黨主席蔡英文認為，軍民兩用是必然的趨勢，應持續檢討非常時期，國內可動員的資源，這對國家整體的韌性有幫助。

蘇紫雲今天在民進黨中常會上，從俄烏情勢談起，分析在新印太戰略之下，台灣重要性的提升，還有台灣的不對稱優勢與強健力，並提及強化教召，整合全民總力的重要性。

此外，蘇紫雲也整理台灣具高度潛力的軍民市場產值預估，並舉其他國家的案例指出，國防預算的投資，可以帶動其他相關產業的加乘效益，促進經濟。

民進黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文談話指出，蘇紫雲的報告，有系統總整台灣的資源，包括產業資源，運用在整體國防，這是很好的研究，希望後續可以更進一步把台灣現有的產業、民間或者政府的科技或資源，整合在軍事用途。

蔡英文認為，將來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的資源民間可以使用，民間的資源，在非常時期可以動員，這確實是要做的功課；她並請蘇紫雲持續協助國軍，把現在所有國內可以動員的資源，在非常時期裡面，對國家整體韌性有幫助的，可以持續檢討。

蔡英文表示，傳統上講的「資源」，是有多少存糧、多少存油；不過，從產業的量能來看資源、有沒有作戰的量能，這是非常重要的事情。

蔡英文說，近幾年來，國防院表現不錯，入選美國賓州大學「全球智庫指數報告」最佳新興智庫名單。她期待國防院繼續努力，把它做得越大越好，培養越多的人才。（編輯：蘇志宗）1110316