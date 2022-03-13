新制教召第9天 60迫砲模擬射擊提升臨戰能力

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）新制「14天教召訓練」邁入第9天，軍事新聞通訊社下午報導，受召人員今天實施「60迫砲訓練模擬彈射擊」，透過實地操作提升臨戰能力。

報導指出，陸軍第六軍團步兵第206旅步三營受召人員上午在大崗靶場，實施訓練模擬彈射擊，全體召員事前熟悉操作要領，在教官口令逐步引導下，依時限將火砲架設完畢，並按照程序執行檢查彈藥、裝填、發射等步驟，協力完成模擬彈射擊。

召員蘇育任二兵認為，這次教育召集訓練課程很充實，用循序漸進的方式，幫助召員恢復專長技能，並且透過自身心理調適，強化應處能力及心理素質，提升作戰效能；他期許自己能熟稔武器操作要領，為保家衛國貢獻心力。

此外，海軍陸戰隊新兵訓練中心後備旅步一營的新制14天教召，今日分別進行實彈射擊及戰鬥教練等課程，並驗證後備部隊專長複訓成效，以實務實作訓練方式，強化召員戰鬥技能。

在實彈射擊訓練課程，召員在射擊指揮官口令下，進行65K2步槍歸零射擊訓練，調整召員射擊姿勢及校正槍枝精準度，磨練召員的戰場抗壓能力及心理素質後，再實施175公尺射擊，驗證相關訓練成效。

連以下戰鬥教練則分別實施陣地構築、偽裝與欺敵作業，由幹部指導召員利用周邊環境，以乾草與樹枝為陣地進行偽裝，藏匿於叢林中，使召員熟悉戰場環境，依現地建築物、地貌、植被狀況，提升戰場生存能力，有效發揮制敵戰力。（編輯：林克倫）1110313