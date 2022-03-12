邱國正：若後備平時沒訓練 戰時動員也無戰力

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（中央社記者游凱翔新北12日電）國防部長邱國正今天表示，他從烏克蘭戰爭汲取很多經驗，包括若只在戰爭動員後備，但平時沒在訓練，動員來也是不妥；而烏克蘭人民幾天訓練就可拿步槍射擊，若台灣後備年年施訓，那就更加有信心。

為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯新制受召人員5日上午已於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，這次教召以防守林口海灘為訓練目標。

今天是教育召集第8天，召員下午於新北市憲兵南勢埔靶場進行65K2步槍實彈射擊，總統蔡英文前往視導實彈射擊、模擬射擊、野戰移動式沐浴機、野營及舍營，邱國正、參謀總長陳寶餘上將、陸軍司令徐衍璞上將等人陪同。

邱國正會後接受媒體訪問時表示，後備戰力對台灣相當重要，以往的教育召集約5至7天，發覺能量不夠後，去年定案在今年起實施為期14天的新制教召，並在近日於北部、中部及南部地區實驗，以今天的狀況來看還不錯，未來會成為模子，讓後面的教召跟著這個步調進行。

邱國正也說，從烏克蘭抵禦俄羅斯的戰爭中汲取到很多經驗。其中之一，網路攻擊會對人心造成很大影響，就像台灣在新制教召前很多人質疑為何要教召，這都會影響人心，但國軍相關單位都一一克服；其二，若只是在戰爭時動員，但平時都沒訓練，動員來也是不妥（沒有戰力）。

邱國正提到，烏克蘭的民間人士經過幾天訓練後，便可以拿著步槍射擊，如果台灣的後備部隊每年能夠訓練7至14天，那就更加有信心。

媒體詢問，反坦克及刺針飛彈在烏克蘭戰爭中發揮很大戰力，未來是否有可能納入教召訓練。

邱國正表示，並非所有受召人員都拿防空飛彈，但只要對台澎防衛作戰有幫助的武器裝備、且是國軍現有的，都可以納入教召訓練中。不過邱國正也提到，受召人員各有不同專長，若在役期間沒有操作過精密裝備，便不能在教召期間給予相關武器，但如果是簡單、且進行一兩次示範就有辦法上手，那就能納入。（編輯：林興盟）1110312