新制教召人員吃得飽吃得好 印度咖哩口味入列

教育召集新制官兵手食用的新式野戰加熱式餐盒，口味包括印度風咖哩牛肉及雞肉、羅漢蔬燴什錦，相當具有特色。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月12日

（中央社記者游凱翔台北12日電）新制教育召集首梯5日入營，在14天召訓全程共有41餐，其中1餐安排野戰口糧，3次餐食為新式野戰加熱式餐盒，包括印度風咖哩牛肉及雞肉、羅漢蔬燴什錦，相當具有特色。 國防部推動教召新制，強化後備戰力。軍事新聞通訊社報導，負責擔任這次教召訓練的食勤督導幹部徐文利士官長表示，召訓全程共有41餐，結合戰場場景，其中1餐安排野戰口糧，還有3次餐食為新式「野戰加熱式餐盒」。 口味包括：印度風咖哩牛肉、印度風咖哩雞肉及羅漢蔬燴什錦等餐盒供受召員選擇，除了磨練食勤組人員野炊技能外，也達成召訓期間「膳食足、衛生佳、飯菜熱、準時吃」的目標。 另外，軍方配合新制教召訓練，執行「野戰移動式沐浴機」開設作業，受召員訓練結束後，可盥洗恢復精神、繼續訓練，展現單位後勤支援能力。 軍方指出，野戰沐浴機配有各2組馬達、發電機及水囊等裝備，野戰沐浴機每次可供120名受召員盥洗。（編輯：郭無患）1110312 軍方配合新制教召訓練任務，執行「野戰移動式沐浴機」開設作業，每次可供120名受召員盥洗。（軍聞社提供）中央社記者游凱翔傳真 111年3月12日