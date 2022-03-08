國防部：台積電被核定國防工業 員工符條件可緩召

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（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部推動新制教育召集，外傳台積電員工為緩召對象。國防部指出，台積電為國防部所核定的國防工業機構，員工必須具備已服完兵役並具後備軍人身分，且在公司待一年等條件後，由台積電向軍方申請緩召。

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，首梯受召人員5日上午於桃園蘆竹的山腳國小完成報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標。

針對選員方式，全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將上午在國防部記者會上強調，教召選員機制非常公平，是由後備指揮部一套稱為「後備動員管理系統」進行電腦選員，這套系統行之多年，操作介面及系統穩定度均相當成熟，並將軍種、階級、專長及戶籍地相符等條件輸入後，由電腦挑選出要召訓的人員，非人工選員。

另外，有民眾關切在台積電上班是否不用接受教育召集。

俞文鎮昨日接受媒體訪問時指出，台積電的確是國防部所核定的國防工業機構，因此若員工收到教召令，首先必須具備已完成服兵役並有後備軍人身份、且待在公司滿一年等條件後，由台積電向國防部申請緩召。

兵役法中第41條第二項規定，現任國防工業的專門技術員工，經審查核定者得予緩召。

規定中提及的「國防工業」，包含「國防部及所屬機關直接經辦之軍需工業」、「國防部軍需工業動員計畫中之公民營工業」、「承攬國防部及所屬機關軍事工程之公民營工業」、「維持國防所需之動力機構」、「維持國防所需之資源開發、提鍊機構」、「國防及民生所需之重要給水機構」、「全民防衛動員所需戰時重要生產事業」。（編輯：翟思嘉）1110308