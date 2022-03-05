首梯新制教召入營 最高階49歲召員任少校副營長帶兵

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國防部推動14天新制教育召集訓練，首批百名受召人員5日已於桃園蘆竹的山腳國小報到，此次「最高階」召員為已退伍5年的少校副營長陳明中。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日

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（中央社記者游凱翔桃園5日電）為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集訓練，首批400名受召人員今天上午於桃園蘆竹的山腳國小報到；此次「最高階」召員為已退伍5年、現年49歲的少校副營長陳明中，曾歷任中隊長、幕僚及作戰官等職。

首梯14天新制教召為熟悉戰時戰場環境，有別以往在軍事營區報到，召員今天自行前往戰術位置，即桃園蘆竹山腳國小報到並領取裝備，以防守林口海灘為訓練目標；軍方則在鄰近宮廟空地搭野炊用炊事帳，由食勤兵負責14天伙食，並交替搭配野戰口糧、加熱式餐盒供教召官兵食用。

根據軍方統計，此次受召人員共約400名，其中「最高階」召員為已退伍5年的少校副營長陳明中，現年49歲的他從軍20年，曾在海巡署北部地區服役，歷任中隊長、幕僚及作戰官等職。

軍方人士告訴中央社記者，此次教召規模約400人，等同是一個營的數量，其中又有營部連、兵器連、一連、二連及三連；因此，陳明中擔任此次所有教召人員的副營長，並與常備部隊的營長相互配合，帶領受召人員。

軍方人士解釋，透過教召已退伍的高階國軍人員擔任其餘受召人員的幹部，目的是了解能否有效帶領、指揮底下官兵，及是否能與常備部隊進行水平及垂直溝通，再將其納入類似人才庫的清單，以利戰時能迅速動員，在最快時間內形成戰力。

陳明中接受媒體訪問時表示，這次的訓練跟過去在部隊時大同小異，雖然退伍比較久，但相信大概一兩天就能適應教召生活。

陳明中認為，國際間爆發烏克蘭與俄羅斯戰爭，未來若有戰事發生總要有人上戰場操作武器，既然被教召就回來精實訓練；至於教召時間14天是否覺得不公平，他說，這是國防新制度，會配合政策並在訓練結束後進行檢討與改進。（編輯：林克倫）1110305