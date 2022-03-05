14天教召新制首梯9成9中午前報到 快篩均陰性

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14天的首梯新制教育召集5日登場，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日

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（中央社記者游凱翔桃園5日電）被稱為「史上最硬」的14天教育召集今天登場，共召集一個營的兵力、約400名受召員，截至中午12時，報到率98.9%，經快篩後均呈陰性。接下來將區分五個連（營部連、兵器連、一二三連）分組受訓，以防守林口海灘為訓練目標。

首梯新制教召為熟悉戰時的戰場環境，有別過往在軍事營區報到，召員將自行前往戰術位置，也就是山腳國小報到領取裝備，並以防守林口海灘為訓練目標，這次在山腳國小周邊共約600名人員進駐，其中400名為受召人員、200人為國軍幹部。

此次教召報到時間為上午7時至中午12時。根據軍方統計，截至中午12時止，受召人員報到率為98.9%。根據規定，若在截止時限48小時內未完成報到，將移送法辦。

為了確保教召順利，軍方一週前便在周邊整備。據了解，昨天軍方人員在山腳國小預演，並針對防疫作業再次檢整，確保萬無一失。今天上午7時許在山腳國小周邊往永漢高爾夫球場路上均停滿軍車，不少官兵忙進忙出搬運相關器材。

軍方人士告訴中央社記者，這次共召集一個營，約400名兵力的召員訓練，並再區分為五個連（營部連、兵器連、一連、二連、三連），於山腳國小集中報到後，由幹部帶開至鄰近場域分別訓練。

軍方人士也提到，這400名受召人員在報到、消毒及確認身分後第一件事，便在山腳國小操場上快篩，目前全員陰性。

此次教育召集的主責單位、206旅三營營長張裕勝中校接受媒體訪問時表示，這次是貫徹就地動員、就地作戰的原則教召，並在營的守備地區展開訓練，且選員以戶籍地的後備官兵為主；外界最關切的野外宿營部分，將結合射擊訓練在第三階段訓練進行。

陸勤部軍醫處整備科長李孟函上校也表示，目前陸軍官兵的疫苗施打率均達98%以上，會依室內1.5公尺、室外1公尺的規定保持社交距離，同時每天提供一個新的迷彩口罩、酒精等防疫用品給受召人員。

14天的新制教育召集首梯5日報到，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到，並量測體溫。中央社記者游凱翔攝 111年3月5日

在野營的部分，原本是一組帳篷睡10個人，為考量防疫，調整為4個人，且召訓期間將實施兩次快篩，分別是入營及入營後第7天。

訓練流程共分5個階段。第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第2階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第3階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第4階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第5階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。（編輯：張均懋）1110305