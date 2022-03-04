邱國正：整備國防手冊 讓人民了解戰時如何避難

（中央社記者溫貴香台北4日電）國防部長邱國正今天表示，國防部整備「全民國防手冊」已經很久了，等批准後就可以發布，地方政府可以依據實際狀況新增內容，讓人民了解戰時如何避難。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢，民眾黨立委邱臣遠質詢關切俄羅斯向烏克蘭發起軍事行動，台灣對於主動想接受槍械訓練的民眾，國防部有無提供相關訓練課程；並要求將來後備兵力的訓練，應該要普及單兵反裝甲及防空武器的訓練，國防部是否有相關計畫等。

邱國正表示，少子女化也是將來增加役期怎麼調整的考慮因素之一，對於未來的狀況為何，要用哪一種兵器？兵器操作是按照高級、中級、低級專長或一般專長要做一個界定，區分怎麼樣來訓練；教召方面，國防部增加戰鬥教練，不管是近距離對坦克等狀況的一環，也會納入訓練；所以，用什麼裝備武器來做訓練，要看目標為何，要訓練成中級或一般專長，國防部會做一個分野，來提供訓練。

被問到國防手冊何時可以發布，內容是否包含台灣各地的避難設施、防空洞等等資訊？邱國正表示，國防部已經整備「全民國防手冊」很久了，從去年就在做，而且已經跟各部會及地方政府做了規範，稱之為國防手冊，事實上是一個範本，因為地方政府管轄的不管是防空避難或一般設施都有所不同，這個範本就等批定之後就可以發了，先前都已經過討論，他預判問題不會太大。

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他說，各縣市政府可以依據這個做範本，在地方上把資料填進去，對一般百姓而言，一旦有狀況發生，可做為如何行動的依據。

邱臣遠關切若以「全民皆兵」方向思考，未來是否推動女性也要服兵役？邱國正說，目前台灣兵役制度採募徵兩用，志願役都服役4年以上，相較過去服役時間更長，對於戰力應該可以更彰顯出來，國防部有個編組，針對男女兵役、未來面對敵情和科技來研究。（編輯：蘇志宗）1110304