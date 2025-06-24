加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
以色列伊朗清晨最後一波互轟後停火 12天衝突落幕
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

MIC調查：逾半消費者對AR眼鏡有興趣 盼結合AI

2025/6/24 15:04（6/24 15:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為Meta執行長祖克柏2024年手持旗下首款全像影像技術的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機。（中央社檔案照片）
圖為Meta執行長祖克柏2024年手持旗下首款全像影像技術的擴增實境（AR）眼鏡Orion原型機。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北24日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布AR（擴增實境）眼鏡與VR（虛擬實境）裝置意向調查，台灣有54%消費者對AR眼鏡有興趣，以18到25歲族群的感興趣比例（64%）最高；另外有67%消費者高度期待AR眼鏡能結合AI。

資策會MIC資深產業分析師柳育林分析，近年AR眼鏡受惠於AI技術的突破與加持，開啟更多互動應用的潛能，搭載的AI功能也更多元，例如問答、翻譯、識別與導航，從廠商動態來看，AR眼鏡搭載AI已成潮流，廠商家數在這2年有明顯突破，這股趨勢也將為台灣廠商帶來商機，特別是在關鍵技術與零組件。

展望AR加AI眼鏡產業動態，柳育林表示，可持續關注的產業焦點有3個。第1，Meta原型機Orion受到成本與技術等因素影響，無法在短期推出，但仍吸引業界矚目，後續布局值得關注。

第2，Google專為延展實境（XR）裝置打造、整合Gemini的作業系統Android XR，已從頭盔擴展至眼鏡產品，可關注到Google日前展示AR加AI眼鏡應用；第3，中國AR四小龍Rokid、RayNeo、INMO、XREAL，以及Snap等業者在AR加AI眼鏡的布局。

資策會MIC進一步調查，對AR眼鏡感興趣程度一般或偏低的消費者，主要原因分別為配戴不習慣（48%）、價格不合理（38%）、技術不成熟（37%）、未發現好的內容（32%），以及外型不美觀（17%），廠商若想進一步拓展市占，必須有所改善。

google news透過 Google News追蹤中央社

資策會MIC也針對台灣消費者對VR裝置的意向進行調查，持有VR裝置的消費者約1成，未來有意願購買的消費者約2成、無意願者超過3成，從近年調查結果來看，整體購買意願變化不大，顯示裝置的吸引力仍有待提升。

MIC調查時間為2024年第4季，採網路調查，為期1個月，有效樣本數1068份。（編輯：張均懋）1140624

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三星預告7/9發表會 新一代AI摺疊機亮相
70
更多編輯台推薦新聞：