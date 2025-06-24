MIC調查：逾半消費者對AR眼鏡有興趣 盼結合AI

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（中央社記者蘇思云台北24日電）資策會產業情報研究所（MIC）今天發布AR（擴增實境）眼鏡與VR（虛擬實境）裝置意向調查，台灣有54%消費者對AR眼鏡有興趣，以18到25歲族群的感興趣比例（64%）最高；另外有67%消費者高度期待AR眼鏡能結合AI。

資策會MIC資深產業分析師柳育林分析，近年AR眼鏡受惠於AI技術的突破與加持，開啟更多互動應用的潛能，搭載的AI功能也更多元，例如問答、翻譯、識別與導航，從廠商動態來看，AR眼鏡搭載AI已成潮流，廠商家數在這2年有明顯突破，這股趨勢也將為台灣廠商帶來商機，特別是在關鍵技術與零組件。

展望AR加AI眼鏡產業動態，柳育林表示，可持續關注的產業焦點有3個。第1，Meta原型機Orion受到成本與技術等因素影響，無法在短期推出，但仍吸引業界矚目，後續布局值得關注。

第2，Google專為延展實境（XR）裝置打造、整合Gemini的作業系統Android XR，已從頭盔擴展至眼鏡產品，可關注到Google日前展示AR加AI眼鏡應用；第3，中國AR四小龍Rokid、RayNeo、INMO、XREAL，以及Snap等業者在AR加AI眼鏡的布局。

資策會MIC進一步調查，對AR眼鏡感興趣程度一般或偏低的消費者，主要原因分別為配戴不習慣（48%）、價格不合理（38%）、技術不成熟（37%）、未發現好的內容（32%），以及外型不美觀（17%），廠商若想進一步拓展市占，必須有所改善。

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資策會MIC也針對台灣消費者對VR裝置的意向進行調查，持有VR裝置的消費者約1成，未來有意願購買的消費者約2成、無意願者超過3成，從近年調查結果來看，整體購買意願變化不大，顯示裝置的吸引力仍有待提升。

MIC調查時間為2024年第4季，採網路調查，為期1個月，有效樣本數1068份。（編輯：張均懋）1140624