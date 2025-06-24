抖音網友詐稱外匯賺佣金 台中男險開外幣帳戶

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中陳姓男子日前透過「抖音」認識女網友，對方稱可加入投資外匯賺佣金，他依指示到銀行開外幣帳戶，但行員發現有異報案，經員警確認為詐騙，他感謝行員與警方阻詐。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所20日下午1時多，接獲轄內玉山銀行行員報案稱，有男子疑似遭到詐騙，請警方協助。

經員警到場了解，30多歲陳姓男子稱今年6月初，在社群平台「抖音」認識1名暱稱「小靜」的網友，雙方加LINE聊天後，女子自稱平日在網路進口精品代售外，也跟從事外匯經紀商的大學同學投資外匯。

「小靜」聲稱，可以透過不同外匯經紀商的匯差低買高賣，只要按照指令，就能賺取手續費返回的佣金，並鼓吹陳男開外幣帳戶，就可加入投資。

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陳男當天到銀行欲開外幣帳戶，經行員關懷提問後，發現有異報案。

員警到場查看陳男手機對話內容，發現為詐團近日常見的「假外匯交易平台」詐騙手法。經由陳男向對方傳訊稱警察到場關心，卻遭女網友已讀不回，才確認自己險被詐騙，他感謝警方與行員及時協助。（編輯：吳素柔）1140624