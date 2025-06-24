北市近7年49起電動車火災 消防局提供4安全要點

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）北市1輛262路電動公車16日起火，各界關注。台北市消防局今天說，北市近7年共49起電動車輛火災，電動自行車占6成，籲防範鋰電池火災應注意不可過度充電等4要點。

消防局表示，4要點包括應遵守原廠使用指南，使用專用充電設備，避免使用轉接器及延長線；其次，不要拉扯、擠壓、拖動充電電線，以免損壞。

消防局說，第3點注意事項是不可過度充電，如果充電過程出現電池膨脹、過熱等異常現象，請立即停止充電；最後，充電時遠離火源，周圍不要堆放易燃物品，並應在專用停車空間進行充電。

北市消防局今天透過新聞稿表示，近年來因電動車輛起火導致的人身安全與財產損失事件頻傳，且電動車輛於充電過程中自燃的情形屢見不鮮。

新聞稿提到，某大樓曾發生電動自行車停放於車庫時自燃，車主聽到異常聲響與濃煙後才發現起火；還有民宅因整晚充電的電動自行車起火伴隨爆炸聲，火勢迅速蔓延；更有報廢的電動車因不明原因起火，造成民眾財產損失。

消防局提醒，鋰電池熱失控及充電不當已成為火災主因，呼籲民眾務必加強用電安全，避免憾事發生。

此外，根據火災調查報告顯示，台北市自民國107年至113年間共發生49起電動車輛火災，其中以電動自行車為最多，高達30件、約占總體6成。

消防局表示，電動車輛起火的原因，包括鋰電池過度充放電、掉落、撞擊、結構受損等外部異常狀況，以及電解液分解、電池內部壓力積累、隔離膜熔毀等內部異常狀況有關。

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消防局說，鋰電池在過度充電、老化、受損（如碰撞、擠壓）時，容易發生短路或熱失控，導致自燃甚至爆炸；長時間充電，特別是過夜充電，會加速電池老化，導致增加起火的風險。

從過去案例中發現，鋰電池致災最常見原因是電池長時間充電以及使用未有合格標章的充電式電器產品。消防局提醒，民眾務必提高警覺，落實安全充電與定期檢查，才能有效防範電動車火災，保障生命財產安全。（編輯：蕭博文）1140624