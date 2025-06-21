北市電動公車起火 交通部：關注調查結果滾動檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台北大都會客運一輛262路電動公車16日起火，而目前全台有2000多輛電動公車，安全性也引發關注。交通部表示，待調查結果出爐後，將檢視現行實務操作、法規是否有需精進之處。

一輛由華德動能出廠的262路公車16日晚間行經台北市敦化北路時突然起火燃燒，初判可能是電池故障引起火燒車，但確切肇因仍待鑑定報告出爐，台北市公共運輸處日前表示，國家運輸安全調查委員會、消防局鑑識小組1個月後會各出1份鑑定報告釐清肇因。

交通部推動汽車客運業汰換或新購電動大客車，預定2030年市區公車全面電動化，而現行電動巴士絕大部分都是由交通部補助，涵蓋5家業者、6款車型。

交通部表示，車輛領牌前，必須要依照規定，經過車輛安全審驗，包括電池安全、觸電保護等，後續每年定期檢查時也須出具電池檢查表。

交通部表示，在進行審查時會要求車廠和客運業者提出相關緊急事故應變措施並確實落實，而業者也會定期找地方消防局進行演練。

透過 Google News 追蹤中央社

交通部指出，電動車申請審驗，在審查合格後，就會將包括車輛電池在內等相關資訊交給消防署，再轉給地方消防局，以供救災參考。

交通部表示，未來將持續關注調查結果，後續將針對肇因檢視現行規定、實務操作，是否有哪些地方還需精進。（編輯：李錫璋）1140621