拆員林黃金帝國大樓疑掉石塊砸人 彰縣府：加強防護

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（中央社記者鄭維真彰化24日電）彰化縣員林市站前地標黃金帝國大樓正進行拆除工程，有機車騎士近日行經疑遭小石塊砸中安全帽及肩膀。彰化縣政府建設處表示，已要求施工廠商加強防護措施，確保民眾安全。

中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪今天向媒體表示，1名機車騎士21日上午行經黃金帝國前，突然遭掉落的小石塊擊中安全帽、左肩及機車後座墊，雖然未釀成傷害，但已造成工程隱憂。

曹嘉豪說，他在接獲陳情後，已要求彰化縣政府加強維護，重視用路人安全；目前施工單位正在拆除黃金帝國，呼籲民眾經過周邊要特別小心，盡量繞道而行。

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建設處表示，當天施作正興街一側的施工架搭設及建築內部型鋼支撐作業，雖未能確認掉落物是搭設施工架所造成，但為確保周邊安全，已要求施工廠商加強周邊防護措施，待施工架搭設完成後，會再加裝防護網，避免發生墜物傷人意外。

黃金帝國於1991年落成，地上14層、地下4層建物，曾是南彰化最具代表性地標建築，但1999年921大震重創，黃金帝國有結構及公共安全疑慮，逐漸沒落荒廢，縣府編列總經費新台幣8100萬元拆除，規劃2026年5月拆除完畢，重建為地上22層住商大樓。（編輯：李淑華）1140624